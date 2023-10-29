民間之作…故宮翠玉白菜 未達「國寶」等級

故宮典藏文物中，最知名的當屬翠玉白菜，但其實翠玉白菜的文資身分是「重要古物」，未到「國寶」等級。故宮書畫文獻處代理處長何炎泉指出，故宮文物送審的等級由各處開會決定，前往實勘的古物審議委員多半尊重故宮的決定，再送到全國大會審議討論。

但事情總有例外。此次提報國寶的書法「唐吳彩鸞〈書唐韻〉」，原本最早的暫行分級是重要古物，此次提報卻升級為國寶。何炎泉認為，跟女性主義崛起有關。吳彩鸞家貧，以書寫小楷唐韻出售糊口，顛覆了後世認為古代女子「不識字、不懂書法」的偏見。

而對於翠玉白菜是否可以當「國寶」，故宮人分為兩派。一派認為翠玉白菜只是民間巧匠作品、所有者身分未明，因此當不了國寶。但另一派認為，文資法中對於古物的審議標準，有一條是「能反映政治、經濟、社會、人文、藝術、科學等歷史變遷或時代特色者」，光是翠玉白菜能凝聚華人世界的集體記憶，便擁有「國寶」的重量。

「國寶」在兩岸的命運也大不同。以乾隆年間製造的「金甌永固杯」為例，原版藏於台北故宮。損傷後重製於乾隆六十二年，復刻版藏於北京故宮，結果在北京故宮是「十大鎮宮之寶」、一級古物，原版在台灣卻連文資身分都沒有。一位故宮研究員認為，應該是跟台灣不喜歡「金」光閃閃的品味有關。

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