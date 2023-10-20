聯合報奪亞洲最佳訂閱制冠軍

聯合報推出數位訂閱制產品三年，昨在新加坡舉行的世界新聞出版協會（WAN-IFRA）亞洲大賽，拿下「最佳訂閱制計畫」亞洲冠軍。聯合報系派新聞部林以君、數據發展部林沂伶代表領獎，並在亞洲新聞年會「確保訂閱制成長」論壇中，與紐約時報先後發表訂閱制策略及方法。

WAN-IFRA（Association of News Publishers, 簡稱WAN-IFRA）是最具影響力的國際新聞媒體組織，成立於一九四八年，總部位於德國法蘭克福。會員來自一二○多個國家，包括一萬八千種出版物及三千多家公司和機構，紐時、華爾街日報、朝日新聞等全球知名媒體都是會員。

聯合報數位版參賽作品以新聞部與數據發展部合作發展的數據驅動模組—「智慧策展」和「共識地圖」，驗證並提升「國際」及「軍事」等主題的付費內容策展轉換成效，拿下亞洲冠軍，也是全台唯一獲獎媒體。

聯合報數位版己連續兩年在全球二大媒體協會組織（INMA及WAN-IFRA）締造台灣紀錄，為亞洲地區領先者。去年聯合報數位版入圍國際新聞媒體協會（INMA）所設的「最佳訂閱制利基產品」及「最佳新聞室轉型創新方案」，並在後者獲全球第三名。

聯合報數位版面對的挑戰難度愈來愈高，但因為使用智慧策展，提供目標受眾精準的內容，不僅提升訂閱效率，也藉由數據指標協助，精準提供已訂閱的訂戶所需的內容產品，並達成訂戶有效留存。

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