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卓越新聞獎 聯合報系11項入圍

聯合報／ 記者林奐成／台北報導
聯合報攝影記者高彬原的「記錄歷史性一刻 裴洛西專機降落台灣」照片，入圍單張新聞攝影獎項。記者高彬原／攝影
聯合報攝影記者高彬原的「記錄歷史性一刻 裴洛西專機降落台灣」照片，入圍單張新聞攝影獎項。記者高彬原／攝影

第廿二屆「卓越新聞獎」入選名單昨公布，聯合報系從九一二件參賽作品中脫穎而出，共十一項作品入圍，入圍作品涵蓋突發新聞獎、長篇深度影音獎、新聞攝影獎、國際新聞獎、新聞敘事創新獎、藝術與文化新聞獎等獎項。得獎名單預計十一月廿一日揭曉。

突發新聞獎兩件作品入圍，分別為聯合新聞網的「南韓梨泰院萬聖節慘案」、聯合報都會地方中心採訪團隊的「致命四十秒！煞不住的中捷列車」。特寫新聞獎聯合報兩項作品入圍，分別為「孤老危機」和「七股光電夢專題追蹤報導」。單張新聞攝影獎入選分別為聯合報高彬原的「記錄歷史性一刻 裴洛西專機降落台灣」，及胡經周的「難撫之殤」。

聯合報與願景工程基金會共同合作、跨國採訪與製作的「解凍格陵蘭」與「99 vs 1的戰爭：COP27直擊與台灣生存解析」，入圍國際新聞獎。

此外，「走出行人地獄｜標線、工程 如何改造台灣路？」入圍影音類長篇深度報導獎；作品「霾葬大林蒲：獨家調查十六種致癌物圍城 六九四億遷村抹不去的罪」則以影音、數據圖表、地圖等形式，入圍新聞敘事創新獎。「北藝之後」入圍藝術與文化新聞獎。

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國際新聞 COP27 行人地獄 專機 裴洛西 格陵蘭 梨泰院 卓越新聞獎

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