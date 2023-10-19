卓越新聞獎 聯合報系11項入圍

以色列和巴勒斯坦的激進組織哈瑪斯10月初開戰，震驚世界。世人都知道，美國和西方支持以色列，伊朗、埃及和其他阿拉伯國家支持哈瑪斯。伊朗希望看到以色列消失，因而支持哈瑪斯。有人形容以巴之戰也像是是一場代理人戰爭。

2023-10-18 16:18