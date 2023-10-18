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卓越新聞獎入選名單揭曉 聯合報系11項入圍

聯合報／ 記者林奐成／台北即時報導

第22屆「卓越新聞獎」入選名單今天公布，聯合報系從912件參賽作品中脫穎而出，共11項作品入圍，入圍作品涵蓋突發新聞獎、長篇深度影音獎、新聞攝影獎、國際新聞獎、新聞敘事創新獎、藝術與文化新聞獎等獎項，展現跨平台、多元題材、多元形式的報導能量，並以強力監督政府、對社會和環境的關懷、國際新聞視野，獲得評審肯定。得獎名單預計11月21日揭曉。

其中突發新聞獎兩件作品入圍，分別為聯合新聞網的「南韓梨泰院萬聖節慘案」，以及聯合報都會地方中心採訪團隊的「致命40秒！煞不住的中捷列車」。

特寫新聞獎聯合報兩項作品入圍，分別為「孤老危機」和「七股光電夢專題追蹤報導」。單張新聞攝影獎同樣有兩件作品入選，分別為聯合報高彬原的「記錄歷史性一刻 裴洛西專機降落台灣」，以及聯合報胡經周的「難撫之殤」。

聯合報與願景工程基金會共同合作、跨國採訪與製作的「解凍格陵蘭」與「99 vs 1的戰爭：COP27直擊與台灣生存解析」，則雙雙入圍國際新聞獎。

影音和數位方面，聯合報以「走出行人地獄－標線、工程 如何改造台灣路？」入圍影音類長篇深度報導獎；作品「霾葬大林蒲：獨家調查16種致癌物圍城 694億遷村抹不去的罪」則以影音、數據圖表、地圖等多元形式，入圍新聞敘事創新獎。另聯合報作品「北藝之後」，入圍藝術與文化新聞獎。

卓越新聞獎基金會表示，今年卓新獎參賽總件數為912件，競爭相當激烈，經過一個多月的評審作業，共選出97件入選作品，將在11月21日的頒獎典禮揭曉得獎名單。

第二十二屆卓越新聞獎入選名單

https://www.feja.org.tw/72016

國際新聞 卓越新聞獎

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