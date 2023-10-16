菲貧民窟惡火不斷 台灣伸援手

菲律賓大雅台火山二○二○年大規模爆發，周遭房屋全毀，居民被迫遷居，至今生計仍無著落；馬尼拉艾迪辛山為菲國最大的貧民窟，惡火頻傳，不少人還住在臨時帳篷，無家可歸。每年十月十七日為「國際消除貧困日」，在家扶基金會陪同下，本報記者深入當地探訪貧苦居民，瞭解最低層的聲音。

馬尼拉大都會曼達魯永市的艾迪辛山是菲律賓人口最密集的區域之一，駐菲律賓代表處政治組副組長邵詠潔表示，該區域為菲律賓最大的貧民窟，建築密集、巷弄狹小，位於山坡地，電線雜亂交纏、缺乏整合，導致惡火不斷，一有火災，影響甚廣。

因房屋燒毀，當地臨時安置處所常見「一家一帳篷」，以販售燒賣為生的母親表示，沒錢重建房屋，全家七人住在帳篷生活，已經超過一年，而自己甚至就在帳篷內生產，相當刻苦。

菲律賓馬尼拉的貧民窟「艾迪辛山」惡火頻傳，一位菲籍女子表示，自己在臨時安置帳篷中居住超過一年。記者林琮恩／攝影

記者實地走訪災後重建的家戶，一位女士指出，自己居住的樓房原先只有二層，每層僅五坪大小，卻住十七名家庭成員，在家扶基金會的協助下，增建三樓，並隔出臥房、廚房及廁所。

大雅台火山爆發後，大量火山灰與空氣中水份結合成混凝土般的硬塊，周遭房屋幾乎全毀，周圍十四公里範圍內的民眾必須住在暫時庇護所。時隔三年多，附近村落仍有不少房屋尚待復原，居民只能暫住在簡易木板房舍，因無謀生專長，有人重回湖邊村落，從事箱網養殖漁業，而孩童將廢墟和火山灰堆積成的泥山當作遊戲空間。

邵詠潔表示，菲國人口數超過一億，幅員廣大，島嶼超過千個，每年平均二十二個颱風侵襲，加上火山爆發、貧民窟火災等災害，亟須國外團體介入、救援。目前已有家扶，法鼓山、慈濟、佛光山等四個社福團體在菲國設立據點。

家扶基金會於二○一九年起於菲律賓成立據點，協助艾迪辛山居民重建、更新防火建材，並訓練受扶助家庭組成社區防災小隊，提供民眾滅火設備裝設，繪製地圖，標示消防設備及逃生路線。在大雅台火山地區則提供小額貸款、指導居民養雞、種植大米及水耕蔬菜等，協助產業轉型。

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