前廠長：核四有7項嚴密保護措施

12年前日本311大地震至今餘波蕩漾，日本10月5日起排放第二波福島核廢水，一連排放17天，核安議題再受關注。核四廠前廠長王伯輝說，核四廠有座海拔116公尺、貯存3.6萬噸水源的生水池，這是福島核電廠沒有的設施，假設核四廠生變，生水池可手動將水源利用重力灌入反應爐降溫，再配合其他6項應變機制，他有信心「核四廠不會發生如福島核爆的災難」。

民進黨主張「2025非核家園」，總統參選人賴清德曾拋出，「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」；國民黨總統參選人侯友宜則主張在安全無虞下重啟核四，能源議題屢成2024大選焦點。

清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，台灣近年發生多次大停電，多因台電興達電廠出問題，該電廠4部燃煤機組其中1、2號機執照將到期除役；南電北送，北部缺口約300萬千瓦，經濟部急著在基隆協和電廠推四接天然氣發電可供應260萬千瓦，桃園大潭三接8、9號天然氣機2025年才蓋好，缺電隱憂依舊存在。

核四廠在左上方山坡上設生水池（圖），位在海拔高度116公尺處，可儲存3.6萬噸水源，前廠長王伯輝說，此機制能在意外發生時為反應爐降溫。圖／王伯輝提供

葉宗洸說，侯友宜曾找他談過核能議題，侯有聽進他的建議，「台灣4座核能電廠要繼續使用是可行的」；核一之前拆電塔、拆氣渦輪機都是「象徵性除役」，實則用過燃料棒未退出、冷卻水持續運轉，只需經過安檢運轉測試約3年可再度發電。核二廠剛停機不久，安檢大概1年可完成，約2年內可再度發電；核三廠持續運轉，就看延役計畫結果。至於核四廠1號機2014年完成運轉測試、2號機約完工9成，最重要是原能會配合修訂法規，一切就看政府態度。

王伯輝指出，核四廠是國家不計成本興建的核電廠，與東京電力公司以營利、成本考量完全不同，保險公司也同意讓核四廠投保意外險，若核四廠這麼危險，保險公司如何敢接受核四廠投保？細究車諾比、福島核災發生原因，前者是因測試時明知危險偏要做、後者是因日本高官沒下令，福島廠長不敢將海水打進反應爐，錯過應變時機就是全世界受害。

王伯輝說，核四廠先進設計7項嚴密保護措施，包括寧可放棄核電廠也不讓核災發生、高程14.5公尺海嘯牆、緊急抽水機置於水密的建築物內不懼海嘯、緊急柴油發電機高程與廠址同樣為高程12公尺、廠內加裝氣冷式柴油發電機做為水冷式柴油發電機後備、高程29.8公尺處增設氣渦輪發電機，就算前面4組發電機同時無法動作，還有1項關鍵機制就是高程116公尺、儲存3.6萬噸水源的生水池，利用建在山坡上的地心引力，反應爐無法注水時可手動開啟生水池閥門，至少可以灌滿反應爐4至5次，為爐內溫度降溫。

原能會核管副處長高斌說，目前政府核一、二以除役為方向，原能會負責監督；未來若經濟部指示延役或重啟，原能會將配合政府方向，確保核能設施運轉安全。

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