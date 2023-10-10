陳盈潔入監病況惡化 監委：曾有患眼疾收容人入獄後變全盲

69歲資深藝人陳盈潔今年8月因故遭判刑入獄，入獄前便因失智症、慢性病纏身，家屬希望暫緩入獄，醫師也表示獄中環境恐讓病況惡化。入獄40餘日，陳盈潔8日傳出急性腎衰竭、敗血病、急性呼吸衰竭、高血鉀急需洗腎加護病房，桃園女子監獄證實，已准陳盈潔保外就醫。

台大醫院精神科住院醫師、監所關注小組理事鄭龍驊今於NGO監所關注小組「必須保衛社會」特展發表專題演講表示，監所內醫療需求高，各項醫療措施卻以「管理」為導向，導致監內收容人延誤就醫等狀況頻傳，呼籲監所應邁向「以健康為導向」的監禁。

監所關注小組理事長陳惠敏則說，監所管理員負擔管理壓力，又要擔心收容人病況，心理壓力極高。自己曾詢問桃園女監，為何要讓陳盈潔入獄，對方表示係因地檢署認為，陳入獄後仍能接受照顧。台灣對刑罰的想像貧瘠，只想到把人關起來，社會服務、社區治療比重較少。

曾任台大醫院精神病房護理師的監察委員王幼玲今也現身會場，在提問環節分享自身經驗。她表示，自己曾遇過一位女性受刑人，因在監內昏厥就醫，在監內門診就醫，醫師表示並無大礙，服用藥物即可，但該女2天後卻心肌梗塞去世，「心肌梗塞一般急診科很容易分辨，在監內病人卻這樣離開了。」

王幼玲說，監內正職的醫療人員，多只有護理師背景的衛生科主任一人，多數醫療服務是由監內收容人擔任的「雜役」協助。若遇身障者需要協助，監所方面竟說，監內「什麼沒有，人最多」，由收容人彼此幫忙即可，但監所醫療缺乏的現實，卻導致骨頭開刀病人入監後演變為脊髓炎，眼疾病人入獄後變為全盲。

台大醫院精神科主治醫師彭啟倫指出，台灣監所收容人自2014年納入二代健保至今近10年，但是否真能符合以健康為導向的監禁，仍有待觀察。

彭啟倫表示，收容人戒護外醫比例雖逐年上升，但仍以門診為主，醫院擔心收容人與人混居會有風險，加上需有獄警陪同看守，收容人若要住院，一人就要佔掉一整間病房，部分醫院擔心影響醫療給付，收治收容人時多會有所猶豫。至於保外就醫，2015年起保外就醫人數微幅上升，以毒品罪入獄的收容人為最多，但有四成最後在監外去世，比例甚高。

監所收容人用藥、治療延續性是另一問題。彭啟倫指出，有些收容人入監前就在接受治療，但因監所對管制藥物限制較多，病人難以將原有藥物帶入監內，導致治療中斷；不少收容人刑期期間，因司法案件問題或個人因素等需要移監，若收容人忘記攜帶藥物，或醫療交接未妥善處理，整個療程恐需重來。另外，出監後收容人是否能順利與社區醫療院所銜接，進行後續醫療也須受到重視。

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