高放核廢處置 2大難關還有得磨

核能存廢議題在總統大選前再次成為焦點，但核一、二的高放核廢料中期暫存及最終處置已卡關近廿年，環團近日舉辦「核廢立法系列論壇」第三場，經濟部次長、台電代理董事長曾文生出席，表示還需決定立法的單位，最快下個會期才提案，立法後也要十至廿年去選址及評估。

從曾文生的回應，顯然核廢問題依然延宕、不只曠日廢時，且還有兩大問題待解。

核電廠產出的廢料有高放射性、低放射性廢棄物（俗稱高放、低放），所謂高放就是用過的燃料棒，其餘是低放射性廢棄物，國內已有低放處置的安全管理規則。台電二○○四年提出「用過核子燃料最終處置計畫」（即高放核廢處置），兩年後經原能會（現為核安會）核定，但因沒有高放最終處置的法源，因此計畫延宕近廿年，監察院也立案調查，並對經濟部、原能會提出改善建議。

但截至目前，經濟部還在尋找適當單位著手立法事宜。曾文生說，目前台灣僅低放有最終處置的相關條例，主管機關是核安會、主辦機關是經濟部，經濟部會擔下高放最終處置的立法責任，以編制來說應是國營事業管理司接手，但其主要是財產管理，也可能是能源署或更合適的單位。

至於立法與修法提案時間也持續延宕。曾文生透露內部還在評估，法源重要的是選址及高放處置存放方式，選址又要考量到財務成本、社會溝通成本，並制定國內參與機制，包括與學術機構合作並取經國外經驗。因此，提案時間無法在本會期提出，因草案還要上報行政院，通過後由核安會核准。他說，總統大選後會是比較合適的時間，最快也要等下個會期才能提案。

選址也尚待研究，曾文生說，「以本島地質來說，場址有限，如果放到海峽中線以西，像是烏坵，會引起悲劇衝突，國際社會也會覺得台灣在找麻煩」，因此他預估，依國際經驗即使立法通過，選址探勘還要十至廿年的時間。

台電指出，台電已將台灣本土地質從泥岩、頁岩到花崗岩分類，並參考日本環太平洋帶標準，敲定以花崗岩地質為高放候選場址，台灣東部、金門及馬祖都是潛在可行的場址，但許多地區民代已有反對聲浪。

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