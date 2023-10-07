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6件準國寶審議中 故宮北院先曝光

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
故宮北院書畫例行展全面更新展件，其中包括宋代蘇軾的書前赤壁賦（局部）在內的六件「候選」國寶。圖／故宮提供
故宮北院書畫例行展全面更新展件，其中包括宋代蘇軾的書前赤壁賦（局部）在內的六件「候選」國寶。圖／故宮提供

故宮博物院北院書畫例行展全面更新展件，精選展出七件國寶、十四件重要古物，其中包括五代南唐趙幹〈江行初雪圖〉、宋時大理國張勝溫〈畫梵像〉兩件珍貴限展國寶。另一亮點則是展出了故宮日前提報文化部古物審議的六件「候選」國寶、四件「候選」重要古物，邀民眾見證「國寶進行式」。

故宮策展人書畫文獻處代理處長何炎泉表示，過去因書畫文物屬於紙、絹脆弱材質，展期以三個月為限，待古物審議結果公告後，展覽通常已經下檔，民眾無緣一睹「新科國寶」的風采，為此策畫「國寶進行式」展覽主題，搶先曝光目前古物審議中的典藏文物，讓大眾一起見證國寶誕生的歷史時刻。

目前故宮提報古物審議的候選文物，包含唐吳彩鸞〈書唐韻〉、宋蘇軾〈書前赤壁賦〉、宋李唐〈大江浮玉〉、元吳鎮〈嘉禾八景〉、明陳洪綬〈畫隱居十六觀〉、清傳綮〈寫生〉等六件「候選」國寶，以及宋人〈柳陰高士圖〉、宋人〈畫雪蘆雙雁〉、元盛懋〈秋林高士圖〉、明陳淳〈設色花卉〉等四件「候選」重要古物。

故宮解釋，由於候選文物還在審議程序，因此展件說明暫未標示文物級別，待文資審議完成公告後才能正式標示。

國寶 故宮 大江

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