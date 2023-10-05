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【尋找和平的關鍵】EP.02借鏡烏俄戰爭

聯合新聞網／ 台北訊

2022年2月24日俄羅斯總統普丁以去納粹化為藉口入侵了烏克蘭。俄羅斯介意的其實是烏克蘭現任政府執意地要加入北大西洋公約組織這個西方軍事聯盟。從此，在以美國為首的西方世界不斷的軍事援助下，俄烏之戰變成了西方與普丁之間的對抗。一心想守住世界首強地位的美國，本來希望藉著俄烏之戰，一舉打垮普丁，空下手來對付中國。現在戰事拖了超過一年半，這場被視為第二次世界大戰之後歐洲最大規模的戰爭，還看不到終點。

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節目主持人高惠宇(左一)訪問學者周陽山(右一)與洪美蘭(中間)。
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俄羅斯 美國 烏克蘭 戰爭 納粹

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