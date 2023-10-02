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國慶禮賓服裝出爐 「五色鑾華」象徵台灣價值

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
今年國慶禮賓員的服裝設計主題是「五色鑾華」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
今年國慶禮賓員的服裝設計主題是「五色鑾華」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

男禮賓員身穿棕黑色西裝、橘紅色領帶，女禮賓員一身橘紅色漸層連身洋裝、金色耳環，這是文化總會推出的國慶大會禮賓服裝。文化總會2日公布禮賓服裝主題為「五色鑾華」，「植覺設計」設計師呂秉泰解釋，盼透過台灣欒樹結果與落葉的顏色變化，象徵台灣的多元民主與包容。

今年禮賓服裝以台灣欒樹「五色鑾華」為主題，與本年度國慶主題「民主台灣，堅韌永續」相呼應。呂秉泰說，台灣欒樹是台灣特有種，此時正值8到12月的結果期，樹會呈現金黃色與橘紅色錯落的美麗風景，加上光線不同角度的照射，會讓色彩變化從淡黃到深褐色。

呂秉泰說，如此色彩變化被喚作「黃金雨」、「四色樹」、「五色鑾華」與「燈籠樹」等雅稱，意象與台灣多元民主社會，包容不同文化與聲音的價值相仿，因此今年決定採用此設計，男生西裝的顏色是象徵巒樹的樹幹，而男女裝上都有細緻的格紋設計，也與欒樹的紋路呼應。

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設計師 國慶 文化總會

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