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影／實境節目違法濫墾原始森林？陳椒華呼籲檢調追查

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
時力立委陳椒華（左）與苗栗縣環境保護協會今天舉行舉行記者會，指電視實境節目未經申請，就在苗栗深山違法濫墾原始森林，並要求應立即斷水斷電，以及追究相關刑責。記者潘俊宏／攝影
時力立委陳椒華（左）與苗栗縣環境保護協會今天舉行舉行記者會，指電視實境節目未經申請，就在苗栗深山違法濫墾原始森林，並要求應立即斷水斷電，以及追究相關刑責。記者潘俊宏／攝影

時力立委陳椒華苗栗縣環境保護協會今天舉行記者會，指電視實境節目未經申請，就在苗栗深山違法濫墾原始森林，苗栗縣政府也漠視縱容，陳椒華要求應立即斷水斷電，以及追究相關刑責。

陳椒華表示，接獲陳情指控苗栗造橋一處一萬二千坪山坡保育區森林遭某實境節目濫墾，違法開餐廳後公然播出，濫墾山林涉嫌違反水土保持法、森林法、山坡地保育條例，開餐廳營業涉嫌違反建築法、農業發展條例、區域計畫法，經電視公然播出涉嫌違反廣播電視法引來仿效的壞示範。陳椒華質疑苗栗縣政府的不作為，難道中央也漠視，呼籲檢調單位追查不法利得，並追究業者濫墾及違反相關的刑責。

陳椒華 濫墾 苗栗縣

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