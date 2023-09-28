影／實境節目違法濫墾原始森林？陳椒華呼籲檢調追查
時力立委陳椒華與苗栗縣環境保護協會今天舉行記者會，指電視實境節目未經申請，就在苗栗深山違法濫墾原始森林，苗栗縣政府也漠視縱容，陳椒華要求應立即斷水斷電，以及追究相關刑責。
陳椒華表示，接獲陳情指控苗栗造橋一處一萬二千坪山坡保育區森林遭某實境節目濫墾，違法開餐廳後公然播出，濫墾山林涉嫌違反水土保持法、森林法、山坡地保育條例，開餐廳營業涉嫌違反建築法、農業發展條例、區域計畫法，經電視公然播出涉嫌違反廣播電視法引來仿效的壞示範。陳椒華質疑苗栗縣政府的不作為，難道中央也漠視，呼籲檢調單位追查不法利得，並追究業者濫墾及違反相關的刑責。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言