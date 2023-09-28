影／實境節目違法濫墾原始森林？陳椒華呼籲檢調追查

1976年11名來自美、德、法、日四國的青年男女，於教師節當天，拜師國術名家王延年，學習太極拳。他們認為在教師節拜師學藝，意義最為重大，以後每逢教師節，更會記起老師培育之恩，他們準備學成之後，回國推行太極拳運動，使太極拳成為國際上最普遍一種的武術。

2023-09-28 09:00