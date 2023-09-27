當年若無邱吉爾的勇氣與決心 英將向希特勒低頭

「我可以看見巨大的變化朝著此時和平的世界而來」，邱吉爾向他的朋友莫蘭・埃文斯預言，「巨大的動盪、激烈的鬥爭；無法想像的戰爭；而且我告訴你，倫敦將會陷入危險，並亟需由我保衛倫敦……我看見未來。然而，這個國家會受到重大的侵略，是什麼方式我不知道，但我告訴你，我會發號施令保衛倫敦，而且我將從災難之中拯救倫敦和英格蘭……我複述──倫敦會陷入危險，而我應登上高位，將由我來拯救首都與帝國」。

邱吉爾說這些話的時候，不是一九三一年、一九二一年、一九一一年，或甚至一九○一年，而是在一八九一年，當時他只有十六歲。他在青少年時期就看見自己的命運，而且達成自己的命運。他在六十五歲，許多人──包括希特勒──認為他已經過氣的時候，登上首相之位，從事半個世紀前他為自己設定的目標。

邱吉爾在英國人民最需要時刻為他們的靈魂注入鋼鐵，與這樣至高的貢獻相較，他犯的錯誤必定只是輕於鴻毛。一九五四年十一月三十日，在西敏廳的八十歲生日演說，他重複一句之前常說的話：「這個國家與民族居住在世界各地，擁有獅子的心。我何其有幸受到召喚，發出怒吼」。但那是否屬實？

「假戰」期間，和平主義運動依然盛行，而且共產黨和英國法西斯聯盟都反對戰爭。如果當初哈利法克斯在一九四○年夏天與希特勒談判和平條約，上下兩院將會多數通過，御准也無法否決。

邱吉爾在西敏廳過分謙虛了。事實上，擁有獅心並怒吼的人是邱吉爾，而且這麼做的同時，引導英國人民重新發掘他們內在隱藏的獅心。九年後，邱吉爾說「如果我在這個領導國家的關鍵時刻支吾其詞，早該被趕下台」。但是他沒有顫抖，而且他的領導能力確保英國繼續奮鬥。

一九三八年十一月，希特勒嘲笑，「也許上天把民主政治的鑰匙交給像邱吉爾這樣的人」？答案是，沒錯。一八九七年，邱吉爾接受上級表揚，是因為他的「勇氣與決心」，並且「在關鍵時刻發揮功能」。四十三年後也是。