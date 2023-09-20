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政院版道安法 挨批宣示大於實質

聯合報／ 記者程遠述劉宛琳蔡晉宇林縉明／台北報導
還路於民遊行前後，行政院端出「道路交通安全基本法」草案，但藍委、時力立委均質疑，政院版宣示性多於實質規範。記者潘俊宏／攝影
還路於民遊行前後，行政院端出「道路交通安全基本法」草案，但藍委、時力立委均質疑，政院版宣示性多於實質規範。記者潘俊宏／攝影

台灣去年交通事故死亡人數3085人，民眾發起還路於民大遊行今天滿一個月，行政院雖已端出「道路交通安全基本法」草案，但在野立委質疑，宣示性多於實質規範，從法令、道安教育到實質工程改善項目，都有很大的精進空間。

政院版草案規畫在行政院成立中央道路交通安全會報，以道路交通事故死亡人數於2030年前降低30%為目標，長期朝「零死亡願景」邁進。民進黨表示，將採取包括民進黨立委提出的落實道路交通安全基本法立法，4年投入400億元提升人行安全計畫，並優先改善全國600處危險路口。

國民黨立委游毓蘭指出，交通安全需跨部會整合，訂立課責機制，公布每階段目標讓國會監督，且相關會議也要有一定比例的民間團體加入。另，我國設有「交通工程技師」規畫交通設置，但實務上不被重視，應增設交通技師簽名同意再建設的機制。

時代力量立委邱顯智主張，道安會議等應納入三分之一民團代表及專家，風險最高的運輸業、物流業等大型車輛，應立法要求更大的安全管理責任，包括車體、駕駛工況、道安守則等都應查核，未依規定就開罰及提高罰責；道安會應設置「交通安全官」，專職負責交通建設等安全規畫。

民眾黨團總召邱臣遠認為，應加速退縮行人穿越線，在重大路口畫設字型行穿線、設置行人避車島等工程，並持續推動行人專用時相，向駕駛人及行人加強宣導。

靖娟兒童安全基金會執行長林月琴表示，韓國以法規落實道安教育近30年，交通安全事故死亡降幅6成3，台灣的道安教育卻像一張白紙，課綱和道安育無對應內容，目前課綱常見急救等課程，而非最欠缺的道路風險判斷，倒是常見舉辦「交通安全書法比賽」等和道安教育無關的活動。

課綱 行政院

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