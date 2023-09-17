聯合報一周大事9/10~9/16

國內

12日：衛福部、勞動部開會決議，使用長照服務六個月以上者、輕度失智症者、特定身心障礙等三大類族群若申請外籍看護，可免巴氏量表，九月底公布上路時間。

12日：巴西進口蛋爆保存期爭議，台農蛋品認錯，表示該批巴西雞蛋是「誤標效期」，主動全面回收下架。

14日：鴻海創辦人郭台銘角逐二○二四總統大選，公布副手為演出「人選之人─造浪者」劇集的藝人賴佩霞。

國外

11日：美國太空總署（NASA）指出，韋伯太空望遠鏡可能已在K2-18b大氣中偵測到一種含碳分子，而在地球，這種分子只能由生命產生。

13日：日本首相岸田文雄改組內閣，十九名閣員中有十三人異動、六人續任。新任外務大臣將由前法務大臣上川陽子接任。

14日：美國總統拜登次子杭特被控二○一八年買槍時謊稱沒使用毒品，聯邦檢察官兼司法部特檢魏斯因此起訴杭特。