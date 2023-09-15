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兩蔣日記回歸台灣 共59箱

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
兩蔣日記運抵台灣。圖／國史館提供
兩蔣日記運抵台灣。圖／國史館提供

原本保存在美國史丹佛大學胡佛研究所的兩蔣日記昨天運回國史館。國史館表示，兩蔣日記於昨天凌晨五時卅分抵達台灣，包括兩蔣日記原件及許多兩蔣時代之資料，共計五十九箱文件返抵桃園機場，經由國史館人員點收後，在昨日十二時十八分順利回到國史館。

國史館表示，兩蔣文物，包括前總統蔣中正於一九一七年至一九七二年的日記，以及前總統蔣經國於一九三七年至一九七九年的日記正本，此外有日記鈔本與影印本、家書、手稿、函電、隨扈日記、總統親批文件及外交電文與微縮膠捲等，不但是國家珍貴財產，也是研究中華民國史與台灣史重要且不可或缺的史料之一。

國史館指出，由於這一批珍貴文物涵蓋非總統任職期間，所有權爭議有待釐清，且蔣家繼承人眾多，文物所有權之爭自二○一三年開始由美國加州法院審理，美國加州法院於二○二三年七月十一日最終判決，所有寄存在史丹佛大學的兩蔣文物全部歸國史館所有，史丹佛大學須在命令生效後六十天內將文物交還國史館運回台灣。

國史館 文物 美國

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