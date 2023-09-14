聘外籍家庭看護工申請條件 陳建仁指示速完成法制作業

行政院長陳建仁今天聽取衛生福利部報告「聘僱外籍家庭看護工申請條件多元認定 簡政便民再升級」，指示儘速完成後續法制作業。衛福部表示，將儘快與勞動部討論執行細節，完成聘僱外籍家庭看護工多元認定方式；勞動部也說，將儘速完成法制作業及配套行政流程，預計1個月內實施。

衛福部表示，12日已會同勞動部就民眾申請外籍看護工相關資格條件，邀請身心障礙、罕見疾病、失智症、家庭照顧者等相關民間團體、醫療及長照專家召開諮詢會議，蒐集實務經驗及相關意見後，提出三種多元認定方式。

第一，自核定長照服務之日起，使用照顧服務持續6個月以上；第二， 經一名神經科或精神科專科醫師臨床診斷失智評估量表輕度以上(CDR=1以上)；第三， 原特定身心障礙重度等級以上免評項目，將失智症放寬至輕度，肢體障礙及罕見疾病不限病症，並增加兩類別：呼吸器官失去功能之障礙程度達重度以上、吞嚥機能失去功能之障礙程度達中度以上。

衛福部表示，民眾申請外籍家庭看護工係依據外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準第18條第1項所定之資格條件，除接受醫療機構巴氏量表專業評估之外，尚包括符合特定身心障礙重度等級以上項目之一之資格。