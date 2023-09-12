巴氏量表放寬民團存疑！憂極重度家庭「更難媒合看護」

巴氏量表存廢成各黨總統候選人的政治攻防。衛福部、勞動部今日下午2點半將於衛福部召開會議，討論放寬外籍家庭看護工申請門檻。不過民團憂心，過去極重度家庭申請外籍看護已不易，一但放寬更多人可以申請，未來外籍看護有職業選擇權，更能挑選輕鬆、無需24小時全天照顧的工作，加上薪資上漲，「恐讓極重度家庭更難媒合到外籍看護」。

長照司上個月與勞動部開會討論後，將朝增列除了原本表列12項持特定身心障礙手冊項目，包括平衡機能障礙、智能障礙、植物人、失智症、自閉症、染色體異常、先天代謝異常、其他先天缺陷、精神病、肢體障礙、罕見疾病、多重障礙等免評項目。今會議將優先討論，有哪些身心障礙者不需要使用巴氏量表，持有身障手冊即可申請外籍看護。薛瑞元今表示，決議可能由衛福部與勞動部一起公布。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，從新冠疫情前勞動力即開始短缺，過去台灣要申請外籍看護約等1個月，現在要等2至3個月，外籍看護人力短缺，新冠疫情影響，國外市場也在變動，又因為台灣勞動力減少逐漸成常態，未來外籍移工來台後就業，也有轉換選擇權，過去就有發生外籍看護來台，不願意照顧極重度個案，「人性就是不想做辛苦的工作」，如果政府通通要放寬，「真的有那麼多人來嗎？」

洪心平憂心，資格放寬看似讓大家方便，以為都可以申請得到，「但最終卻壓縮到需要高密度照顧的身心障礙者」，過去就有發生過以照顧老人家之名引進外勞，結果來台從事家事外勞、保母等工作，憂心如果開大門，會讓重度需求者更不容易媒合到外勞，因為極重度個案平時可能需要體力移位、翻身，如果外看有選擇權「多半都不想照顧這種家庭」。

洪心平認為，開放外籍看護本意，是不得已作為照顧人力補充，我國近幾年已經砸了400億元發展長期照顧服務，政府應該思考「如何發展自己的長照模式」，像是訓練外籍看護作照服員，並融入、搭配台灣現行體制的照顧人力，而不是聽到民眾有照顧需求，就直接開放申請外籍看護，「照顧責任、外籍看護成本、走失等責任，反而都丟給家庭自己負擔」。

據了解，今下午將討論，已經使用長照服務個案仍無法滿足需求，像是長照2級以上者，每週至少使用服務5天，且持續6個月以上，可以免到醫院申請病症暨失能診斷證明書（巴氏量表為其中一項）的可能性。

洪心平舉例，像是脊隨損傷的極重度身心障礙患者，需要24小時有人在旁照顧，這類族群是長照服務現在無法滿足的，如果可以簡化申請流程，「我是贊成的」，但如果民眾有需求就全部開放，「那每個家庭都申請一個外籍看護就好啦，長照政策也不用做了」，她也直言，外籍看護表定工作8小時，但許多家庭卻認為當佣人、隨時叫來工作很方便，實際勞動時數過高，「這樣心態不可取」。