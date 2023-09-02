圍欄內的醫療1／入獄就醫難 他咳嗽2年...最後竟是癌末

50多歲的余姓受刑人，因故被判無期徒刑，在台南監獄服刑的18年間，先後請求假釋10多次未果，最後因罹患下咽癌末期，終於假釋出獄。幾乎身無分文，身上背著債務的他，好不容易才獲得中低收入、重度身障等社福保障，住在新北一處老舊公寓的隔間套房中。

余姓受刑人2018年開始，在監所中因咳嗽症狀就醫，家醫科駐診醫師認為是腸胃道問題，但數次胃鏡都查不出病因。好不容易爭取戒護外醫，到與監所簽約的台南醫院就診，仍查不出問題。身體愈來愈差，為爭取監外民眾習以為常的「第二意見」，他寫過無數張報告書、被駁回無數次，最終獄方同意他到成大醫院看診，在該院確診下咽癌第3期，假釋請求快速獲准。

「原先規畫假釋後，先到姐姐店裡當司機送貨，一邊尋找下一份工作維持出監後的生活。」余大哥說，自己在獄中多年，心境已有轉變，只希望出監後能和家人團聚，彌補10餘載的空缺，並謀生養活自己，不再讓家人擔心。孰料，卑微的希望，因罹癌被迫喊停。

出獄後，余大哥轉診至台大醫院重新檢驗，發現已是下咽癌第四期，經化療、電療無效，口咽潰爛，在2021年9月做了氣切，此後又接受喉嚨切除手術，完全喪失說話能力，只能透過寫字板筆談與人溝通，也因此出現自閉症狀，不太願意出門與人互動。

他至今定期在台大癌醫、台大醫院回診，總共要看7個科別，從三重的租屋處，先拖著病體騎車到捷運站，還要轉車二次才能到台大醫院東址。余大哥說，雖治療副作用頻繁，但至少能維持正常生活作息。

余大哥在獄中耗時超過兩年，前後花費超過新台幣10萬元自費檢查、搭乘計程車戒護外醫，最終卻被醫師宣判已經末期。所幸胞姐、比他早出獄的獄友提供經濟支持，否則單靠他在獄中協助文書工作每月300元的勞作金，根本難以支付醫藥費用，「圍欄之內，看病是種奢侈。」

二代健保上路後，監所受刑人獲得健保資格。但監所關注小組理事長陳惠敏說，監所多與醫院簽約，由院方派醫師入監開設門診，但科別選擇受限，要尋求第二意見更是難上加難；監外尋常的儀器檢查，監內門診也未必能做。若要戒護外醫，監所評估時係以管理為導向，而非醫學判斷，加上監所地處偏遠後送困難，搭乘計程車動輒數百至千元的費用由受刑人吸收。

陳惠敏說，收容人入監後，社會救助法的中低收入戶身分中止，受刑人從事委託加工工作，每月勞作金多落在2、300元之間，能自行留用的比例更少，若無監外親友照應，受刑人根本不敢就醫。