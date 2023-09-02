圍欄內的醫療1／入獄就醫難 他咳嗽2年...最後竟是癌末

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
余姓受刑人服刑期間咳嗽不斷，花了2年才發現自己罹癌，病況嚴重需切除喉嚨，如今無法說話，僅能透過筆談與人交流。記者曾原信／攝影
余姓受刑人服刑期間咳嗽不斷，花了2年才發現自己罹癌，病況嚴重需切除喉嚨，如今無法說話，僅能透過筆談與人交流。記者曾原信／攝影

50多歲的余姓受刑人，因故被判無期徒刑，在台南監獄服刑的18年間，先後請求假釋10多次未果，最後因罹患下咽癌末期，終於假釋出獄。幾乎身無分文，身上背著債務的他，好不容易才獲得中低收入、重度身障等社福保障，住在新北一處老舊公寓的隔間套房中。

余姓受刑人2018年開始，在監所中因咳嗽症狀就醫，家醫科駐診醫師認為是腸胃道問題，但數次胃鏡都查不出病因。好不容易爭取戒護外醫，到與監所簽約的台南醫院就診，仍查不出問題。身體愈來愈差，為爭取監外民眾習以為常的「第二意見」，他寫過無數張報告書、被駁回無數次，最終獄方同意他到成大醫院看診，在該院確診下咽癌第3期，假釋請求快速獲准。

「原先規畫假釋後，先到姐姐店裡當司機送貨，一邊尋找下一份工作維持出監後的生活。」余大哥說，自己在獄中多年，心境已有轉變，只希望出監後能和家人團聚，彌補10餘載的空缺，並謀生養活自己，不再讓家人擔心。孰料，卑微的希望，因罹癌被迫喊停。

出獄後，余大哥轉診至台大醫院重新檢驗，發現已是下咽癌第四期，經化療、電療無效，口咽潰爛，在2021年9月做了氣切，此後又接受喉嚨切除手術，完全喪失說話能力，只能透過寫字板筆談與人溝通，也因此出現自閉症狀，不太願意出門與人互動。

他至今定期在台大癌醫、台大醫院回診，總共要看7個科別，從三重的租屋處，先拖著病體騎車到捷運站，還要轉車二次才能到台大醫院東址。余大哥說，雖治療副作用頻繁，但至少能維持正常生活作息。

余大哥在獄中耗時超過兩年，前後花費超過新台幣10萬元自費檢查、搭乘計程車戒護外醫，最終卻被醫師宣判已經末期。所幸胞姐、比他早出獄的獄友提供經濟支持，否則單靠他在獄中協助文書工作每月300元的勞作金，根本難以支付醫藥費用，「圍欄之內，看病是種奢侈。」

二代健保上路後，監所受刑人獲得健保資格。但監所關注小組理事長陳惠敏說，監所多與醫院簽約，由院方派醫師入監開設門診，但科別選擇受限，要尋求第二意見更是難上加難；監外尋常的儀器檢查，監內門診也未必能做。若要戒護外醫，監所評估時係以管理為導向，而非醫學判斷，加上監所地處偏遠後送困難，搭乘計程車動輒數百至千元的費用由受刑人吸收。

陳惠敏說，收容人入監後，社會救助法的中低收入戶身分中止，受刑人從事委託加工工作，每月勞作金多落在2、300元之間，能自行留用的比例更少，若無監外親友照應，受刑人根本不敢就醫。

台大醫院 受刑人 假釋

延伸閱讀

偽CAS認證混摻次級進口雞 台中4監所收容人全吃下肚...業者被起訴

刑事兩極化+國民法官讓刑期更長 收容人恐嚴重高齡化

彰化毒品通緝犯被逮落寞 警戒護到戶政與女友完婚放心入獄

親友直指不適合入監…陳盈潔入獄滿一周 桃園女監曝最新身體狀況

相關新聞

圍欄內的醫療3／醫療資源難進入 受刑人有病看不起

台語歌手陳盈潔高齡入獄，她患有中度阿茲海默症、高血壓及糖尿病等疾病，監所內醫療議題再度引發討論。監所關注小組近期發出問卷...

圍欄內的醫療1／入獄就醫難 他咳嗽2年...最後竟是癌末

50多歲的余姓受刑人，因故被判無期徒刑，在台南監獄服刑的18年間，先後請求假釋10多次未果，最後因罹患下咽癌末期，終於假...

邁向燃氣發電之島／接不完的四接「戰」 基隆外海牽動台灣未來能源光景

基隆協和發電廠自1977年開始商轉，是台灣現行唯一重油火力發電廠，但隨著發電機組陸續退役，台電提出「協和電廠更新改建計畫...

照片看歷史／連兩年出女狀元 1956年易新鈺成為聯考榜首

1956年9月2日，該年度大專聯考最後的一張榜於凌晨貼出，共錄取乙組學生1953名。連同前兩次三組學生總計4193名，該年度聯考的總分第一名就是錄取的乙組第一名，同去年一樣是位女學生，名字叫易新鈺，是位三湘才女，總分達464分，平均每門成績在77.3分以上。

社會光明面報導獎 聯合報獲2大獎

今年度社會光明面報導獎昨頒獎，聯合報以關心少子化現象的「撒幣催生難」系列報導，獲得平面類特優的首獎肯定，另以倡議減塑的「...

刑事兩極化+國民法官讓刑期更長 收容人恐嚴重高齡化

台語歌手陳盈潔高齡入獄，且患有中度阿茲海默症、高血壓及糖尿病等疾病，監所收容人高齡化、長照問題浮上枱面。監所關注小組理事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦