中台灣8縣市 聯手推老街、商圈特產

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨江良誠／連線報導
中台灣區域治理平台首長會議昨在新竹縣舉行，新竹縣長新竹縣長楊文科、台中市長盧秀燕、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠及南投縣長許淑華均同台挑擔登場。記者黃羿馨／攝影
中台灣區域治理平台首長會議昨在新竹縣舉行，新竹縣長新竹縣長楊文科、台中市長盧秀燕、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠及南投縣長許淑華均同台挑擔登場。記者黃羿馨／攝影

中台灣區域治理平台首長會議昨在新竹縣舉行，8縣市除了同台宣誓，將共同推廣「在地老街、商圈特產」，串聯中台灣觀光亮點，展現老街獨特魅力外，也共同向中央爭取，提升動物保護防疫機關相關人員職位，留住優秀人才。

8縣市首長，包括縣長楊文科，台中市長盧秀燕、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠及南投縣長許淑華均出席，僅雲林縣長張麗善臨時缺席，由副縣長謝淑亞代表參加。

由於高虹安身陷涉嫌詐領助理費案遭起訴，許淑華日前因救災槓上行政院長陳建仁，兩人同為焦點人物，許淑華特別給予高虹安熱情擁抱，彼此加油打氣。

首度主辦的新竹縣長楊文科說，中台區域治理平台在協助南投縣救災上發揮很大作用，中台8縣市人口730萬人、面積為全台3分之1，成立目的是為鄉親打拚及服務，將秉持熱誠持續下去，推動環保、經濟、交通、觀光、農業、衛生等多領域共同發展。

盧秀燕表示，中台8縣市都是共同生活圈，許多縣市治理業務也需互相學習合作，包含疫情、救災、建設等也互相合作，將繼續交流。王惠美表示，建設不能分藍綠，許多提案也透過平台一起向中央爭取。

鍾東錦時表示，近期媒體都在提前瞻計畫，地方有權利要求中央公布到底如何分配，呼籲中央公布分配數據，才能知道裡面是否有公平正義？而不是用很小的數據，去計較很大的事。

許淑華則感謝台中、雲林、新竹、新北等縣市在卡努颱風重創仁愛鄉時，派遣人員、機具協助南投救災和道路搶通，展現跨縣市合作，讓南投鄉親深刻感受到台灣人情溫暖。

今年治理平台提出34案跨縣市合作計畫，包括「8縣市共同向中央爭取提升動物保護防疫機關相關人員職等」，以及「放寬資訊人員8職等的技正職務加給」，留住優秀人才。另外，也爭取教育部持續補助代理教師全年聘期增加的經費，其中資訊人員8職等技正加給、代理教師全年聘期補助已獲中央善意回應。

許淑華 高虹安 鍾東錦 楊文科 盧秀燕 王惠美 張麗善 謝淑亞 陳建仁 黃敏惠

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