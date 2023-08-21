媒體議價 第3輪對話8月30日登場

國內的媒體議價機制至今仍只聞樓梯響。數位發展部官員昨天表示，數位部數位產業署已規畫舉行第三輪新聞業與大型數位平台對話會議，預計八月卅日邀請Google、九月六日邀請Meta出席，預計討論新聞媒體與數位平台未來可能的合作共榮方向，以及新聞產業對Google獎助計畫的回饋意見等議題。

此外，數位部長唐鳳日前受訪表示，希望能找出新聞業和數位平台都能接受的、立法以外的機制。數位部官員說，各國對這類議題的處理機制各有不同，未來將持續關注國際立法趨勢與效應。對於推動立法的方式、時機、模式等，及推動後可能產生的風險，都有必要與相關利害關係人進行溝通，以建立產業與社會共識，希望推動新聞媒體產業朝向數位轉型與良性永續經營。

數位部指出，第三輪的對話將找來數位平台，以及文化部和國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）邀請其主管的新聞媒體業者，包括報業公會、雜誌公會、電視學會、衛星廣播電 視事業公會及純網路新聞媒體等進行對話。而這一輪對話除了新聞業關切的媒體議價相關議題，Google提出的三年三億元「台灣新聞數位共榮基金」已經上路，會中也預計討論執行面的相關議題。

新聞業與數位平台的第二輪對話於三月底落幕，兩輪對話後，雙方在媒體議價議題並未取得具體共識。而國際間繼澳洲在二○二一年針對媒體議價推動立法後，加拿大政府六月也通過相關立法，Meta則於本月初宣布，將取消加國臉書與Instagram的新聞內容。

至於國內的媒體議價立法推動方面，目前只有朝野立委提出媒體議價法草案，數位部並未提出行政部門版本草案。

數位部表示，針對教育及文化委員會決議要求的各國法制研析，數位部正與相關法制專業單位研析中。