故宮摔破碗後 古物損壞增緊急通報機制

去年故宮摔破碗事件，引發社會關注博物館古物損壞通報機制。文化部預告修法，增訂「古物異常緊急情況通報」機制。首度規定，公家機關發現保管古物有嚴重損壞、遺失等異常緊急情況，應「立即」通報主管機關。學者肯定此一修法，但認為許多公家機關根本連通報擁有古物都未做到，建議文資局應進行大規模的全國文物普查。

現行文資法針對文物損壞通報並無明確規定，僅國寶或重要古物損毀需通報文資局。而故宮國寶、重要古物審查完成率分別為六成九與三成四，多數文物即使損毀也無須通報文資局。

為此，文化部文資局預告「公有古物管理維護辦法」修法，不僅要求古物有嚴重損壞、遺失等異常緊急情況，應立即通報主管機關外，依法辦理文物暫行分級並經中央主管機關備查之暫行分級國寶、重要古物及一般古物，其通報機制也比照已有文資身分的古物辦理。

台北教育大學社會與區域發展學系兼任助理教授蕭文杰表示，博物館對古物的維護管理有一定水準，但此次修法所規定的公家機關還包括政府機關、國營事業與學校，其維護古物的條件遠不如博物館，因此修法可視個案狀況「不予准用」。但他認為，各地文化局應針對這些「藏寶」單位予以輔導，而非「完全排除」。

蕭文杰認為，更重要的是進行大規模的全國文物普查，了解有那些公家單位擁有必須維護管理的古物。日前圓山大飯店天花板掉落壓毀金龍噴泉，民眾才發現原來圓山藏有百年歷史的台灣神社銅龍，此一文物深具文資價值卻未申報。蕭文杰以圓山為例，認為文資申報對保存單位其實是創造觀光亮點、而非製造保存的壓力。