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性別平等還要131年！冰島連14年「性別最平等」 台灣該排第幾？

未來城市@天下／ 文・吳俊彥
「世界經濟論壇」6月21日發布《2023年全球性別差距報告》。台灣雖然沒有列在全球性別差距報告中，隨近期「MeToo」風波持續擴大，若我們誠實自我評估，台灣該排在第幾位呢？ 聯合報系資料照片
「世界經濟論壇」6月21日發布《2023年全球性別差距報告》。台灣雖然沒有列在全球性別差距報告中，隨近期「MeToo」風波持續擴大，若我們誠實自我評估，台灣該排在第幾位呢？ 聯合報系資料照片

「世界經濟論壇」（WEF）6月21日發布《2023年全球性別差距報告》（Global Gender Gap Report 2023）。該報告中的「性別平等指數」，是根據女性的經濟參與和機會、教育程度、健康狀況、政治賦能等四方面，來衡量各國性別平等水準。指數越接近1，該國性平水準越高。

今年是世界經濟論壇第17次發布性別差距報告，針對146個國家在消除上述性別差距指數進行對照。報告指出，全球性平狀況已回到新冠疫情前的水準，但仍有多重困難。

與去年相比，總體性別差距僅縮減0.3個百分點，政治賦能維度上差距仍大；報告結論指出，性別平等進步幅度正在停滯，消除性別差距還需要131年。

目前還未有任何國家完全實現性別平等，但優等生冰島已蟬聯14年「全球性別最平等」國家，也是唯一將性別差距縮小90%以上的國家。

臨近的日本綜合排名125位，比去年下降了九位，在G7國家敬陪末座。日本在「政治賦能」方面表現尤其落後，排第138位（去年第139位），在議員和長官級職位中，女性占比仍很低。教育程度方面，去年日本與其他20個國家並列首位，但今年因女性高等教育就學率下降而下滑至第47位。

其他G7國家中，德國第六位、英國第15位、加拿大第30位、法國第40位、美國第43位、義大利第79位。以地區而言，歐洲總體消除了76.3%性別差距，超越2022年排名首位的北美，成為性別平等最佳的地區。即便如此，以目前的進步速度來計算，歐洲仍需67年才能完全消除性別差距。

報告還引用職業社群平台領英（LinkedIn）對163個國家的調查數據，指出2023年，女性勞動力占比為41.9%，但女性高管職位佔比僅32.2%，倒退至2021年的水平。

展望未來勞動力市場，科學、技術、工程和數學類（STEM）職位的重要性將持續成長，但女性在此類職位的整體占比仍然不足，僅29.2%；其中總監職位（C-Suite）僅占12.4%。雖然2016到2022年間，人工智慧領域人才供應量大幅增加六倍，然而女性僅占30%。

性別差距也反應在線上學習。線上課程平台Coursera數據顯示，除了教學和輔導類課程，幾乎每一類技能課程的註冊學員都有性別差距。科技素養（43.7%）和人工智慧與大數據（33.7%）等技術類課程的學員，性別平等比例遠低於50%。在所有技能課程中，隨著對技術水準要求日增，性別差距就愈大。

有意思的是，平台數據也顯示，在女性註冊學員實際參與學習的前提下，她們往往會在更短的時間內達到該技能類課程的最高水準。所以擴大線上學習機會，還是有助縮小技能差距，加快女性的職業發展。

總而言之，提高女性經濟參與度，逐步實現企業和政府內的性別平等，提倡多元、平等和包容，能減少家庭、社會和經濟活動的廣泛性別差距。台灣雖然沒有列在全球性別差距報告中，隨近期「MeToo」風波持續擴大，若我們誠實自我評估，台灣該排在第幾位呢？

「全文轉載自未來城市(性別平等還要131年！冰島連14年「性別最平等」，台灣該排第幾？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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