四接環評成黑箱 藍委：評委應下台道歉

四接環評強渡關山，執政黨為補能源缺口，強硬通過四接方案！國民黨立委林為洲10日召開記者會表示，7日環評會議中，委員逕自變更會議場地，改為視訊會議，形同是黑箱作業，要求環保署長與環評委員應辭職道歉。海洋大學榮譽講座教授邱文彥呼籲，各黨總統候選人應提出能源擘劃，供大眾進行檢視。

史上最大黑箱環評

「7日舉行的四接環評，是史上最大的黑箱環評！」國民黨立委吳怡玎痛批，當時包括在野立委和環團都質疑，環評會議根本不該召開，四接應須重新進行範疇界定後，再進行後續審查。當下環評委員卻宣稱，3.0版的範疇界定已經完成，因為都在同一個海域，可以先進行實質審查，有需要再請台電補件就好，

她指出，若依照程序7日根本不該召開環評會議，進行實質審查。更惡劣的是，環保署刻意安排環團在室外，頂著38度高溫收看環評會議現場轉播，更把基隆市長和在野立委安排在小房間內，與環評委員隔開，只以視訊會議進行。

國民黨立委林為洲表示，環保署即將升格為環境部，但現在卻看到環評委員淪為橡皮圖章，在幫台電跑程序，甚至擅改會議地點、以視訊進行。他要求環保署長必須道歉，且當天擔任四接環評會議主席簡連貴和所有環評委員都必須辭職下台。

應重新進行審查

基隆市產發處處長林鼎超表示，第四次環評會議所提出的東移3.0方案，並未事先向基隆市政府申請，且該方案與本府同意之2.0版本填海範圍已完全不同，所以請台電公司應就3.0方案重新向基隆市政府提出審查，以檢視各項調查及影響是否完備。

他認為，開發案所處海域範圍，屬海岸管理法第12條所屬一級海岸保護區，亦與《漁業法》劃設之基隆市水產動植物保育區重疊。林鼎超呼籲台電，在完備程序的基礎下，儘早針對3.0方案重新提出申請，再重新召開環評會，這才是最好的方式。

各黨應提能源擘劃

海洋大學榮譽講座教授邱文彥表示，台灣目前再生能源電力配比距離20%目標甚遠、加上國際上天然氣價格與風險不斷提升，恐使電價節節高升。他更抨擊，蔡政府為了錯誤的能源政策而急就章的措施，造成環境破壞，他呼籲參與2024年總統大選的3位參選人呼籲，應提出完整的能源政策，供社會檢視。

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