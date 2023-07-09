聯合報一周大事7/2~7/8

去年3月桃園美福倉儲大火悶燒多日，居民組自救會今年向業者提起侵害居住安寧權的民事集體訴訟，求償受災戶每人1萬2000元。今年6月，艾斯巴達公司1噸有毒廢液流入新竹縣鳳山溪，導致汙水流入住家水塔，同樣衝擊居民的健康，關西鎮長陳光彩正召集受害居民提出集體訴訟，「小蝦米如何對抗大鯨魚」，律師認為因果舉證是打贏官司的最大關鍵。

2023-07-09 00:44