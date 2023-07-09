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聯合報一周大事7/2~7/8
國內
3日：第十屆聯合報文學大獎出爐，小說家鍾文音以長篇小說「別送」獲獎。
6日：行政院會拍板「房屋稅差別稅率二點○方案」，囤房族除了將稅率調高為百分之二至百分之四點八，計算方式也從縣市歸戶改為「全國歸戶」，二○二五年五月開徵。
7日：台南市前議長、現任議員郭信良索賄千萬遭搜索約談，被檢方依貪汙罪向法院聲請羈押禁見獲准。
國外
3日：以色列對約旦河西岸的占領區，發動近廿多年來最大規模的軍事行動，已知造成至少十人喪生、一二○人受傷。
4日：國家環境預測中心的資料顯示，7月4日全球均溫攝氏17.18度，改寫2016年8月攝氏16.92度的紀錄。
7日：日本原子能規制委員會向東電發放檢查合格的證明，日本政府最快八月排放東京電力公司福島第一核電廠的核汙水入海。
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