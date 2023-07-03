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主管機關踢皮球 性騷申訴多冗長

聯合報／ 記者邱宜君／台北報導

衛福部統計，近五年依性騷擾防治法申訴案件近五千件，其中一○三二件調查後不成立，三九一三案調查後成案，總計四成三（一七○一件）依法開罰，男性被控性騷者一六七九件，女性則有廿二件。另有近六成被駁回，或申訴流程冗長，主管機關互踢皮球，被害人只好忍氣吞聲。

衛福部保護服務司司長張秀鴛表示，「性騷擾防治法」申訴案中，八成以上為當事人報案，第一層調查由警方進行，下一步需將案件交給縣市政府社會局。如果兩造任何一方對結果不服，可提出申訴、訴願，甚至走上行政訴訟。

「警方初次調查成立性騷，就能順利裁罰的案件，幾乎沒有看過。」張秀鴛說，被控性騷者幾乎都會申訴，雙方一來一往，很可能拖上好幾年，被害人若不能忍受冗長訴訟過程，很可能就告不成。

此外，有些案件掉進「性騷擾防治法」、「性別平等工作法」、「性別平等教育法」等中間模糊地帶，不同部門踢皮球，導致被害人只好「算了」。婦女新知基金會秘書長覃玉蓉舉例，一名女業務員利用下班時間拜訪客戶，被客戶性騷擾，勞工局往往認定這是在下班後發生的事，不適用「性別平等工作法」。

性騷擾 客戶

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