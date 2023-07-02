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性騷申訴難／近5年調查成案3913件 恐連10分之1都不到

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
近五年性騷擾防治法申訴調查成立案件兩造關係統計。 資料來源／衛福部 整理製表／記者邱宜君
近五年性騷擾防治法申訴調查成立案件兩造關係統計。 資料來源／衛福部 整理製表／記者邱宜君

衛福部統計，近5年依性騷擾防治法申訴並經調查成立的3913案當中，發生地點前三名是馬路(21.8%)、科技設備、大眾運輸工具，夜店最少；兩造關係以陌生人(69.58%)為大宗，趁機親吻或亂摸身體是最常見騷擾行為。學者直言黑數很大，應嚴肅正視被習以為常的騷擾，重新學習尊重身體界線的語言和行為，每個人事先練習大聲喝止等回應策略，可望逐漸減少性騷擾發生。

根據衛福部統計，2017年至2021年性騷擾申訴調查「成立」的3913個案件當中，最常發生騷擾的地點是馬路，5年累計854件，其次為科技設備791件，大眾運輸620件，私人住所396件，百貨賣場271件、休閒娛樂場所130件。再者是餐廳、辦公場所、校園各99、88、85件，公廁和公園各63、60件，醫療院所52件、計程車42件，飯店旅館35件、補習班26件、宗教場所17件，最低的是夜店3件。不屬上述地點的「其他」則有281件。

兩造關係以陌生人2723件(69.58%)最多，其次為朋友、其他、網友、客戶、同事、鄰居、(前)配偶或男女朋友、師生關係、同學、追求關係、上司下屬關係、親屬、醫病關係、信徒關係。行為樣態最多為趁機親吻摟抱或摸胸臀等隱私部位1659件(42.39%)，其次為展示或傳閱色情圖片、羞辱貶抑敵意或騷擾的言詞或姿態、毛手毛腳或掀裙子、偷窺或偷拍、尾隨跟蹤等不受歡迎追求、暴露隱私處、其他。

衛福部保護服務司司長張秀鴛表示，雖然衛福部沒有做過「性騷擾盛行率普查」，但申訴案件量一定是低估的，很有可能連真實案件數量的10分之一都不到。《性騷擾防治法》是為了處理不適用《性別平等工作法》及《性別平等教育法》的一般性騷擾案件，這也包括機會性騷擾，例如親屬關係、醫病關係、信徒關係，這是趁醫療行為或其他監督照顧之便去騷擾，也有權勢不對等成分。

中山大學社會學系教授陳美華表示，性騷擾的申訴黑數很大，原因很多。首先是一般人根本不了解性騷擾防治法，也不知道可依法申訴。再者是「大部分加害者都是陌生人」這個大難題，偷摸一把、偷看一眼，人就跑了，這種情況要報警也很難。既沒證據，也無法描述那個人的特徵，被害人通常只能自認倒霉。

以大眾運輸為例，陳美華表示，公車上太多女學生被騷擾，社會大眾發展出一些有效的身體策略，例如，被偷摸時大聲喝止、引人側目，讓對方感受輿論壓力，有些公車司機也很警覺，遇到這種狀況就直接把車開到警察局。

陳美華讀過女性撰文分享自己在公園陪小孩玩時，被陌生阿伯評論「褲子很短、腿很白、很美」，女性立即出言制止，阿伯還要講第二次，她就更大聲直言「你這是性遭擾！請不要再說了！」，讓公園週遭民眾都聽到、轉頭來看，阿伯就悻悻然地走了。

「這種身體策略是需要練習的。」陳美華提醒，大部分的人很缺乏「當下喝止」的訓練，事情發生時就會反應不過來。不論男性或女性，都有可能面對到自己不能接受的突然觸碰或言語冒犯，應該事先要訓練自己去回應，才不會落入默許。呼籲社會大眾應學習尊重每個人的身體界線，不只是觸碰，也包括言語和態度，像是「不要動不動就去評論人的身材樣貌」，這點特別容易被忽略，其實這也是很不尊重人，也很沒有禮貌的行為。

近五年性騷擾防治法申訴調查成立案件發生地點統計。</p><!--8--><p> 資料來源／衛福部</p><p> 整理製表／記者邱宜君
近五年性騷擾防治法申訴調查成立案件發生地點統計。

資料來源／衛福部

整理製表／記者邱宜君

近五年性騷擾防治法申訴調查成立案件行為樣態統計。</p><!--11--><p> 資料來源／衛福部</p><p> 整理製表／記者邱宜君
近五年性騷擾防治法申訴調查成立案件行為樣態統計。

資料來源／衛福部

整理製表／記者邱宜君

衛福部統計，近5年依性騷擾防治法申訴並經調查成立的3913案當中，最常發生騷擾的地點第一名是馬路。本報資料照片
衛福部統計，近5年依性騷擾防治法申訴並經調查成立的3913案當中，最常發生騷擾的地點第一名是馬路。本報資料照片

性騷擾 衛福部

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