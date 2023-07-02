聯合報一周大事 6/25~7/01

熟悉台灣社群網路上性別相關討論的人，在過去十年間大概都記得幾起重大事件：2014年陳為廷爆出性騷擾行為，大約可以說是「覺醒青年」或「太陽花」世代第一次被迫直面性騷擾與性暴力之問題：那是每一個男人都會犯的錯（於是也是每一個女人都是必要經歷的傷痛）嗎？

2023-06-30 15:51