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聯合報一周大事 6/25~7/01
國內
28日：二○二三年世界新聞媒體年會在台開幕，共有來自五十七國的五百多家媒體、近千國際媒體人士齊聚一堂。
28日：國家通訊傳播委員會通過鏡電視董監變更案以及第四台上架案，鏡電視預計最快七月在八十六頻道上架。
29日：行政院會通過教育平權「一加三」方案，減免私立大專院校生學雜費每人每年三萬五千元，明年二月實施，
國外
28日：美國國務卿布林肯出席智庫「外交關係協會」活動時表示，美方依台灣關係法支持台灣，確保美國可以必要手段協助台灣自衛。
29日：世界衛生組織下屬國際癌症研究機構（IARC）最快七月中把代糖「阿斯巴甜」列為「可能致癌物」。
29日：美國最高法院判決哈佛大學和北卡羅來納大學採「平權措施」招生違憲，認定學校不該將「種族」作為招生考量因素。
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