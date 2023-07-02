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聯合報一周大事 6/25~7/01

聯合報／ 本報訊
世界新聞媒體年會28日在台北開幕，世界新聞出版協會主席Fernando de Yarza開幕致詞 。記者季相儒／攝影
世界新聞媒體年會28日在台北開幕，世界新聞出版協會主席Fernando de Yarza開幕致詞 。記者季相儒／攝影

國內

28日：二○二三年世界新聞媒體年會在台開幕，共有來自五十七國的五百多家媒體、近千國際媒體人士齊聚一堂。

28日：國家通訊傳播委員會通過鏡電視董監變更案以及第四台上架案，鏡電視預計最快七月在八十六頻道上架。

29日：行政院會通過教育平權「一加三」方案，減免私立大專院校生學雜費每人每年三萬五千元，明年二月實施，

國外

28日：美國國務卿布林肯出席智庫「外交關係協會」活動時表示，美方依台灣關係法支持台灣，確保美國可以必要手段協助台灣自衛。

29日：世界衛生組織下屬國際癌症研究機構（IARC）最快七月中把代糖「阿斯巴甜」列為「可能致癌物」。

29日：美國最高法院判決哈佛大學和北卡羅來納大學採「平權措施」招生違憲，認定學校不該將「種族」作為招生考量因素。

美國 鏡電視 哈佛大學

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二○二三年世界新聞媒體年會在台開幕，共有來自五十七國的五百多家媒體、近千國際媒體人士齊聚一堂。

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外界常用「水很深」形容海關，就因為商港碼頭是管制區，閒雜人等不能進去，更增添這個行業的神祕感，也因為夠神祕，收賄放水很難被發現，久了，很容易形成利益共生體。財政部關務署基隆關傳出2018年破獲竹聯幫走私109把槍枝的首功被做掉，搶功疑雲鬧得各關口皆知，近來又爆收賄醜聞，國家門戶大開，防腐機制顯然掉鏈了。

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