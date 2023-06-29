鏡電視前董座：臭不可聞的弊案

ＮＣＣ審查通過鏡電視上架等案，去年無預警遭拔除職務的鏡電視前董座陳建平發聲明指控「鏡電視新聞台本是一件臭不可聞的政治弊案」，特別是牽涉到執政黨黑手的不當干預，而掌權者及其附庸硬將違法弊案扭曲為股東經營權之爭，一再試圖模糊焦點、遮掩真相，令人痛心。

陳建平質疑，ＮＣＣ作為主管機關，委員們個個學識淵博，在明知鏡電視違法情況下，仍秉承上意執意包庇，這樣的官位坐得有何榮耀？如此的「獨立機關」到底還有什麼臉面要求人民信任？

陳建平說，他二○二二年五月告發創辦人裴偉迄今超過一年，希望檢調能夠守住公平正義的底線，而非如外傳受到執政者操控，但時至今日，他才深刻體會到裴偉不時在鏡電視股東前所炫耀展示的民進黨高層關係竟是如此可怕。

鏡電視昨晚發聲明表示公司營運皆依法並恪遵許可處分的附款，絕無與他公司人力共用，所有股東均為本人投資並無股權轉讓、借名或代持等情事，且公司經營團隊的任用都秉持專業，並受到主管機關最嚴格審查，才通過負責人變更案。

針對外界指稱鏡電視遭掏空一事，公司也已經專業財會人士查核完畢，並無違法掏空公司的情形。