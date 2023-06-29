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新聞眼／鏡電視上架過程烏煙瘴氣 陳耀祥蠻幹到底

聯合報／ 本報記者周佑政
國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片

ＮＣＣ審議通過鏡電視上架第四台案，鏡電視從申設新聞台到確定上架的過程烏煙瘴氣，「國家機器」、「黨政黑手」干預，連ＮＣＣ主委陳耀祥都被列為瀆職罪被告；在野黨、學界與民間的質疑聲浪不斷，但「涉瀆職主委」依舊鐵了心護航蠻幹到底，印證了民進黨政府無視民意。

鏡電視二○一九年底向ＮＣＣ申請設立新聞台，二○二二年一月取得執照，兩年多審議期間，傳出陳耀祥在審議過程中「下指導棋」，外部評審委員因此不滿而罷審，在野黨也不斷質疑批評陳耀祥，但陳始終態度強硬，硬將此案送審。

鏡電視內部也不平靜。二○二二年爆發「更換董座之亂」，短短一個月內換了四名董事長，最關鍵的是二○二二年九月，立委陳椒華公布前一年的鏡電視股東會錄音檔，內容顯示鏡電視高層提及「蘇貞昌找了ＮＣＣ主委陳耀祥」、「府方的人是用洪耀福做代表」、「誰來做行政院長這個案子還是要過」，引發在野黨痛批蔡政府、綠營黨政高層黑手介入。

今年三月，北檢針對鏡電視申設案是否涉及外力介入，將陳耀祥列為他字案瀆職罪被告。即使國民黨、時代力量、民眾黨都要求陳耀祥應迴避審查，但陳耀祥「不為所動」，擺明護航到底。

這次ＮＣＣ「突襲」排審，陳耀祥背棄先前對立法院「調查有結果才會繼續審查」承諾，趁立院休會強渡關山，偷偷摸摸、藐視國會與程序正義正因有民進黨政府當靠山，也讓民眾看見綠營不斷展現國家機器的蠻橫與傲慢。

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