張榮發基金會攜手桃市府 撒科普種子

曾經每到夏日就充滿著歡笑聲，乘載著許多人青春回憶的八仙水上樂園，在2015年6月27日晚間舉辦戶外派對，因使用了大量的彩色色粉，加上火焰引燃，造成現場發生粉塵爆燃。這起造成15死、400多人輕重傷的慘劇，是台灣史上嚴重的公安事件之一。而如今過了8年，八仙水上樂園當年的歡笑聲已消逝，如今留下的除了雜草橫生，還有在受難者與罹難者家屬身心的烙痕。...

2023-06-26 11:00