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張榮發基金會攜手桃市府 撒科普種子

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
「科普好好玩」藉桃園五所國小規畫五項科普活動，增進學生了解科學知識與技術應用。圖／張榮發基金會提供
「科普好好玩」藉桃園五所國小規畫五項科普活動，增進學生了解科學知識與技術應用。圖／張榮發基金會提供

為推動桃園地區國小生探索科學，張榮發基金會攜手桃園市政府推出「科普好好玩」專案，埋下一粒粒科普種子，扎根科普教育。

桃園市立圖書館總館昨舉辦科普好好玩記者會，張榮發基金會執行長鍾德美、桃園市長張善政、桃園市教育局長劉仲成、桃園市立圖書館總館館長唐連成等人，共同揭開活動序幕。

現場展示的「科普閱讀行動書車」，由專業科普閱讀推手教師擔任列車長，巡迴桃市國小，用好看好玩、深入淺出方式導讀，並新購許多科普書籍讓學童借閱，同時安排八組國小師生，實作各種科普活動。

張善政表示，科普好好玩計畫邀請桃市新屋、觀音、大園三區學校，參訪張榮發基金會轄下的長榮海事博物館，以及走讀藻礁生態圈等地，共讀海洋科普，深化海洋教育。

鍾德美表示，將藉桃園五所國小規畫五項科普活動，包括科普書籍導讀共讀、科學實驗的探究與實作、科普知識的趣味競賽、永續發展創意提案、自然景觀走讀及科普場館體驗多元形式，增進學生了解科學知識與技術應用。

張榮發基金會表示，科普好好玩專案將邀請桃市親子組隊參加「科普創e Go」創意競賽，運用四格漫畫、專題閱讀報告、科普短片等形式，進行永續發展提案。另外，十二月也將舉辦成果發表及競賽成績頒獎，為每趟科普列車寰宇奇航，擘建新象。

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