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創辦空中英語教室 彭蒙惠成台灣人
九十六歲的「空中英語教室」創辦人、美籍傳教士彭蒙惠正式成為台灣人，蔡英文總統昨到空中英語教室參觀，並親送中華民國護照給彭蒙惠。蔡英文表示，自己不只到場關心台灣英語教學、線上學習產業的發展，還有一個很重要的任務，就是將台灣護照交給彭蒙惠，歡迎彭蒙惠正式成為台灣人，感謝彭對台灣的貢獻。
蔡英文說，空中英語教室是台灣人學習英文的青春記憶，到現在都還是許多人增進英文能力的好幫手。蔡英文說，和彭蒙惠是認識多年的好友，很開心能帶給彭蒙惠這本台灣護照。如同彭蒙惠所說「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家」。她也對彭蒙惠說「彭蒙惠老師，從今以後，台灣就是妳的家」。
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