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創辦空中英語教室 彭蒙惠成台灣人

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
九十六歲的「空中英語教室」創辦人彭蒙惠（右）正式成為台灣人，蔡英文總統將中華民國護照送到她手中。圖／取自蔡英文臉書
九十六歲的「空中英語教室」創辦人彭蒙惠（右）正式成為台灣人，蔡英文總統將中華民國護照送到她手中。圖／取自蔡英文臉書

九十六歲的「空中英語教室」創辦人、美籍傳教士彭蒙惠正式成為台灣人蔡英文總統昨到空中英語教室參觀，並親送中華民國護照給彭蒙惠。蔡英文表示，自己不只到場關心台灣英語教學、線上學習產業的發展，還有一個很重要的任務，就是將台灣護照交給彭蒙惠，歡迎彭蒙惠正式成為台灣人，感謝彭對台灣的貢獻。

蔡英文說，空中英語教室是台灣人學習英文的青春記憶，到現在都還是許多人增進英文能力的好幫手。蔡英文說，和彭蒙惠是認識多年的好友，很開心能帶給彭蒙惠這本台灣護照。如同彭蒙惠所說「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家」。她也對彭蒙惠說「彭蒙惠老師，從今以後，台灣就是妳的家」。

蔡英文 空中英語教室 台灣人 護照

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