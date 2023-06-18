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聯合新聞網、願景工程 獲SOPA卓越新聞3獎

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

有亞洲普立茲獎之稱的「SOPA亞洲卓越新聞獎」十五日公布得獎名單，聯合新聞網《udn global 轉角國際》「二○二二菲律賓選舉專題」、「南韓梨泰院慘案」分別獲卓越解釋性報導獎、突發新聞獎優勝。願景工程基金會則以「協助或騷擾？障礙女性：NO means NO」獲得卓越女性議題報導獎優勝。

亞洲出版協會「卓越新聞獎」創立於一九九九年，總共涵蓋廿一個獎項，由中文媒體、區域性媒體、國際英文媒體共同競賽，是亞洲規模最大、最具公信力的新聞獎項，今年總共逾八百件新聞作品報名，並由一三○名全球各地記者和新聞學者擔任評審。

獲卓越新聞獎優勝的「南韓梨泰院慘案」由轉角國際主編林齊晧、駐韓記者楊虔豪共同製作，由林齊晧在後端釐清資訊、基本事實採寫，首爾駐點的楊虔豪則負責現場即時資訊分析、採訪及案件解釋，是案發當時華文速度最快、貼近現場且脈絡解釋最為完整的梨泰院報導。

獲解釋性報導獎的「二○二二 菲律賓選舉專題」由轉角國際編輯周慧儀跨國專訪戒嚴時期下的倖存者、小馬可仕支持者、當地獨立媒體記者及菲律賓研究學者，呈現菲律賓大選背後錯綜複雜的政治史、社會人物故事。

願景工程基金會記者周妤靜、梁玉芳、陳靖宜、許詩愷製作的「協助或騷擾？障礙女性：NO means NO」專題報導，獲卓越女性議題報導獎優勝。

SOPA評審認為，該專題及時記錄障礙女性遭遇性騷擾時，如何落入性別和障礙的雙重脆弱處境，也點出「跟蹤騷擾防制法」疏漏之處，是華文報導罕見針對菲律賓大選製作的解釋性報導。

菲律賓 梨泰院 卓越新聞獎

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