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不是詐騙！曹興誠開LINE官方帳號 矢板明夫分享：曹董太會玩了

聯合新聞網／ 綜合報導
聯電創辦人曹興誠最近開通了LINE官方帳號。圖／取自曹興誠LINE官方帳號
聯電創辦人曹興誠最近開通了LINE官方帳號。圖／取自曹興誠LINE官方帳號

不少公眾人物都有經營LINE官方帳號，常討論時事、評論政治的聯電創辦人曹興誠最近也開通了LINE官方帳號，盼凝聚台灣共識，日本媒體人矢板明夫得知後，立即加入並表示「曹董太會玩了！」

76歲聯電創辦人曹興誠昨（16）日在臉書發文，提到在LINE唯一官方帳號啟動的過程中，有很多好友私訊他，跟他確認臉書是不是被盜。「在這邊跟大家說明，這是我本人，歡迎大家加入我的LINE帳號！」，他也邀請大家加入他的LINE帳號。

消息也引來日本媒體人矢板明夫分享，他加入後發現，「曹董太會玩了！可以訂閱自己感興趣的議題，除了最重要的兩岸問題外，還包括大家關心的司法改革、有趣的生活哲學、佛學、藝術與收藏等等。」

除此之外，矢板明夫表示若民眾想聽曹董談其他的話題，也可以丟進「未來許願池」，直接向他發問、或把自己的想法告訴他。矢板明夫指出曹董之前說過，「面對中國的文攻武嚇，台灣有必要加強公民意識，團結致力於現代真、善、美的追求，主動出錢出力、𠄘擔責任來改善國家，台灣一定能穿越風雨，迎向光明」，他也十分認同這樣的理念和願景，「大家一起努力，讓台灣永為自由之地，勇者之鄉。加油。」

最後，矢板明夫在臉書貼文留言處附上加入連結，並貼心提醒，「6/30前加入可參加抽獎活動！」，抽獎內容是500元誠品禮券（200位）。

不少網友留言表示「終於是本尊LINE群，不是又在那邊存股的詐騙LINE群了！立刻加入～」、「願意讓台灣變更好，一定要支持！」、「這是真的不是詐騙啦」、「居然真的抽到禮券了」。

矢板明夫 曹興誠 LINE

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