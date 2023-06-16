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俄烏戰爭殷鑑 太空中心：台灣需120枚低軌通訊衛星

中央社／ 台北16日電

國家太空中心主任吳宗信今天表示，從俄烏戰爭可看見通訊衛星重要之處，初步模擬台灣約需120枚低軌通訊衛星，方能確保24小時通訊不中斷；而B5G、光學遙測與合成孔徑雷達等3大衛星計畫，則是建構台灣戰略科技的關鍵環節。

吳宗信在今天播出的「官我什麼事」節目中指出，台灣太空產業與相關科技發展，從太空中心於1991年成立迄今、已有32年之久；衛星科研方向將延續福衛五號任務，發展光學遙測衛星福衛八號；採「6加2」共8枚，盼2025年發射；前6枚影像解析度1公尺、經處理後可達70公分，後2枚希望可達到50公分解析度。

在精進太空科技能力方面，吳宗信表示，今年啟動合成孔徑雷達（SAR，福衛九號系列計畫），即所謂微波成像雷達，特點是只要衛星軌道正確，晚上可以拍、即便下雨天也可穿透雲層拍攝。

至於今年啟動的低軌道通訊衛星B5G計畫，是否與美國太空探索科技公司（SpaceX）老闆馬斯克（ElonMusk）發展的「星鏈」（Starlink）類似；吳宗信解釋，太空中心此前只做光學遙測衛星，尚無這方面經驗，將發射數枚實驗用的低軌道通訊衛星，先作為技術展現。

吳宗信指出，台灣雖然在ICT、5G與網通等領域具有一定能力，但都是在「地上」、還未上到太空；因此希望結合台灣優勢，在幾年內展現低軌通訊衛星技術，把台灣產業帶入全世界低軌通訊產業鏈。

吳宗信強調，衛星本來就是戰略科技，從俄烏戰爭可看見通訊衛星重要之處，甚至烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在戰時，還可作實況轉播。

他以今年初台馬海纜（國內海纜）事故影響馬祖通訊為例說，成因可能是故意或被船隻不小心勾到，倘若台灣擁有自己的低軌道通訊星系，就可達到24小時通訊不中斷。

吳宗信透露，經初步軌道模擬，台灣約需120枚像Starlink等級、200至300公斤重的衛星，目前雖沒有這麼多枚，但仍可透過其他方法達到一定目的；他指出，衛星的應用服務包括國家安全、民生到災防協助等範圍，太空中心「勢必要擔起這個責任」。

談及衛星影像對國家安全的意義，他指出，除了協助農業處理蟲害及救災資源布局，海南島是中國潛艦重要基地，若台灣遙測衛星一天可去拍5、6次，白天、晚上都可以，再透過觀察其週期（Pattern ofLife）變化，就可看出「新建了什麼，推（測）出他們在幹什麼」，這對國家安全非常重要。

太空 5G

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