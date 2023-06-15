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韓國駐台代表拜會故宮 商討南院秋季韓國月活動

中央社／ 嘉義縣15日電

故宮南院今年秋天將舉辦「故宮亞洲藝術節－韓國月」活動，今天韓國駐台代表李殷鎬拜會國立故宮博物院院長蕭宗煌，瞭解活動內容，蕭宗煌希望透過雙方合作展現韓國文化亮點。

故宮南院今天發布新聞稿表示，李殷鎬與蕭宗煌今天就台、韓文化交流合作議題交換意見。

蕭宗煌表示，本次拜會除了增進駐台北韓國代表部對故宮文物展覽的了解外，也進一步說明「韓國月」的辦理方向，希望透過雙方合作展現韓國文化亮點。

蕭宗煌說，台北韓國代表部去年在華山文創園區舉辦韓服時裝秀驚豔全場，期待這場「從傳統宮廷服飾到當代婚禮韓服」的演示，重現南院「韓國月」舞台。

蕭宗煌指出，不只韓國流行文化在台廣受歡迎，目前韓國觀光客來訪人數也名列故宮首位，因應韓國旅客人數增加，故宮除了充實韓文版網頁，也將出版韓語版導覽手冊。

故宮南院指出，9月28日至10月29日將舉辦「故宮亞洲藝術節－韓國月」活動，規劃韓國意象布置、服裝體驗、傳統藝術表演、文化體驗課程，以及影展、書展等精彩活動。

故宮南院表示，已陸續與蒙藏文化中心、遠東百貨、長榮文苑酒店、嘉義All in合作社等洽談，並統整嘉義地區韓國料理店家，共同呈現韓國多面向風采。

故宮南院 蕭宗煌

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