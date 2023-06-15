韓國駐台代表拜會故宮 商討南院秋季韓國月活動

•國泰世華銀行去年才剛終止和好市多聯名卡，今天再傳出可能終止與SOGO百貨長達超過20年的聯名卡合作，對此國泰世華銀行將在今天下午召開記者會對於合約生變，以及相關的卡友權益變動提出完整說明。 國泰世華銀行今天上午對媒體發出臨時記者會通知，表示與SOGO百貨因簽署策略聯盟合約已合發聯名卡20多年，共同經營廣大的百貨市場，「但近日雙方因對合作期間的共識問題，導致合約可能有所異動」。下午將對外說明有關SOGO百貨後續卡友權益保障的方式，國泰世華資深副總鄭有欽、副總陳冠學屆時都將出面說明。

2023-06-15 12:28