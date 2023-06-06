動保團體攜手藝人、結合文創素材 共推生命教育

援救流浪犬貓的動保團體台灣動物緊急救援小組，今天邀請藝人「小豬」羅志祥擔任公益大使，發表結合故事繪本、桌遊的「不完美的寶貝」文創素材，並在嘖嘖平台募資，盼推廣動保生命教育。

台灣動物緊急救援小組今天下午召開記者會，發表結合故事繪本和桌遊體驗的動保生命教育素材「不完美的寶貝」。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，組織近30年來累計救援傷病流浪犬貓3600多隻，每年投入新台幣數千萬元營救也救不完，「教育才是唯一根本解決台灣流浪動物問題的方法」，因此邀請羅志祥擔任公益大使，一起發表「不完美的寶貝」，藉此推動動保生命教育。

會中倪京台頒發感謝狀給羅志祥，感謝他與母親長年投身第一線流浪貓狗救援工作，默默行善營救上千隻流浪毛小孩。

倪京台表示，「不完美的寶貝」募資案正在嘖嘖平台進行，募資計畫的30%所得將捐助組織營救仍在黑暗角落的毛小孩，並呼籲民眾支持「不完美的寶貝」偏鄉捐贈計畫，讓這套動保生命教育素材的影響力擴散到偏遠校園，在孩子心田播下愛與善的種子。

芥菜籽文創工作室創辦人、同時也是繪本作者靜水說，拯救眼前受苦的生命刻不容緩，但創造善待毛孩的世界同樣重要，她堅信「生命教育是扭轉弱勢毛孩命運的根本方法」。

芥菜籽文創工作室共同創辦人、同時也是桌遊設計師的蕭欣明說，產品透過多元體驗，讓大人、小孩一起經歷救援流浪動物的高山低谷，建立人和毛孩之間的情感連結，滋養同理心，建立公民意識，建構新的視野來看待生命，這是一套兼具教育性與娛樂性的文創產品。