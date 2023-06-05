立委邱臣遠批健保局不合理大砍藥價 恐釀更大缺藥危機

民眾黨立委邱臣遠今天表示，健保局單向不合理大砍藥價，許多藥價比糖果價格還低，迫使藥廠選擇將部分藥品停產，台灣醫療體系恐面臨更大缺藥危機，政府目的即使是為了扶植國內藥廠，也應制定合理藥價，以免產生國內外廠商無法供貨而導致缺藥的情形。

邱臣遠指出，近來傳出有15款抗生素單價壓到1.5到2元，藥廠不敷成本停產，申請重新議價。這些抗生素種類包括盤尼西林penicillin類、廣效性抗生素、Quinolone類、巨環類、頭孢菌素類、Beta-lactam類、抗真菌類、細菌蛋白質合成抑制劑類等八大類。

邱臣遠說，藥師認為這些屬於常用的老抗生素，早過了專利期，各類最低價約在1.5元，藥廠不敷成本，如果仍維持原價，可能引發另一波缺藥困境，食藥署表示這些抗生素均有國產學名藥可以替代，台灣本土藥廠都通過ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ等專業認證，民眾應該信任台灣製藥國家隊。