立委邱臣遠批健保局不合理大砍藥價 恐釀更大缺藥危機
民眾黨立委邱臣遠今天表示，健保局單向不合理大砍藥價，許多藥價比糖果價格還低，迫使藥廠選擇將部分藥品停產，台灣醫療體系恐面臨更大缺藥危機，政府目的即使是為了扶植國內藥廠，也應制定合理藥價，以免產生國內外廠商無法供貨而導致缺藥的情形。
邱臣遠指出，近來傳出有15款抗生素單價壓到1.5到2元，藥廠不敷成本停產，申請重新議價。這些抗生素種類包括盤尼西林penicillin類、廣效性抗生素、Quinolone類、巨環類、頭孢菌素類、Beta-lactam類、抗真菌類、細菌蛋白質合成抑制劑類等八大類。
邱臣遠說，藥師認為這些屬於常用的老抗生素，早過了專利期，各類最低價約在1.5元，藥廠不敷成本，如果仍維持原價，可能引發另一波缺藥困境，食藥署表示這些抗生素均有國產學名藥可以替代，台灣本土藥廠都通過ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ等專業認證，民眾應該信任台灣製藥國家隊。
邱臣遠表示，即使為了扶植國內藥廠，也要制定合理價格，食藥署身為中央食品藥物管理機關，應詳細盤點國家藥品原料、生產端製造及市場供需變化，不是放任健保局盲目砍藥價，切莫因為不當削減支出，損及民眾健康權益，危及好不容易建立的健保制度。
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