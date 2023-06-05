快訊

搭高鐵末班車遇噁男！開全螢幕看不雅照、磨藥狂舔 妹子嚇壞

台灣首家好市多即將搬家？可能落腳高雄這一帶「空間加倍」

Chrome用戶快刪！32款擴充工具遭植入惡意程式 下載量突破7500萬次

立委邱臣遠批健保局不合理大砍藥價 恐釀更大缺藥危機

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠表示，健保局單向不合理大砍藥價，許多藥價比糖果價格還低，迫使藥廠選擇將部分藥品停產，台灣醫療體系恐面臨更大的缺藥危機。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立委邱臣遠表示，健保局單向不合理大砍藥價，許多藥價比糖果價格還低，迫使藥廠選擇將部分藥品停產，台灣醫療體系恐面臨更大的缺藥危機。 圖／聯合報系資料照

民眾黨立委邱臣遠今天表示，健保局單向不合理大砍藥價，許多藥價比糖果價格還低，迫使藥廠選擇將部分藥品停產，台灣醫療體系恐面臨更大缺藥危機，政府目的即使是為了扶植國內藥廠，也應制定合理藥價，以免產生國內外廠商無法供貨而導致缺藥的情形。

邱臣遠指出，近來傳出有15款抗生素單價壓到1.5到2元，藥廠不敷成本停產，申請重新議價。這些抗生素種類包括盤尼西林penicillin類、廣效性抗生素、Quinolone類、巨環類、頭孢菌素類、Beta-lactam類、抗真菌類、細菌蛋白質合成抑制劑類等八大類。

邱臣遠說，藥師認為這些屬於常用的老抗生素，早過了專利期，各類最低價約在1.5元，藥廠不敷成本，如果仍維持原價，可能引發另一波缺藥困境，食藥署表示這些抗生素均有國產學名藥可以替代，台灣本土藥廠都通過ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ等專業認證，民眾應該信任台灣製藥國家隊。

邱臣遠表示，即使為了扶植國內藥廠，也要制定合理價格，食藥署身為中央食品藥物管理機關，應詳細盤點國家藥品原料、生產端製造及市場供需變化，不是放任健保局盲目砍藥價，切莫因為不當削減支出，損及民眾健康權益，危及好不容易建立的健保制度。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照

抗生素 邱臣遠 健保

延伸閱讀

南市前發言人遭控性騷轉任助理 立委批打臉性騷零容忍

民調低迷引發黨內憂慮...國民黨立委建議提升聲量 侯友宜競辦回應了

好市多冷凍莓進口禁令至6/2續延 食藥署：已約專家召開會議審查

好市多A肝莓檢討報告交了！食藥署：報告看起來蠻厚的

相關新聞

立委邱臣遠批健保局不合理大砍藥價 恐釀更大缺藥危機

民眾黨立委邱臣遠今天表示，健保局單向不合理大砍藥價，許多藥價比糖果價格還低，迫使藥廠選擇將部分藥品停產，台灣醫療體系恐面...

羅森伯格來台會各總統參選人 強調美國不會選邊站

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今天表示，她此次來訪盼與各不同陣營的總統參選人交流，美國不會在明年的台灣大選中選邊站，...

王丹遭控性騷擾 又一男出面「不只對我」 預告今晚直播

兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時，遭當時任教的民運人士王丹性騷擾。其中李姓男子昨天開記者會要求道歉，昨深夜表示6月7日一定提告。今天上午另一名徐姓男子表示，將於今晚線上說明直球對決，「我會說出王丹更多騷擾行徑」，並稱「不只對我」。

機車安駕訓練降低事故率？ 學者點出關鍵：還是得拉高考照門檻

路上喇叭聲此起彼落，上下班時間機車騎士左閃右躲，左邊得閃避違停汽車，後面又得注意大卡車，畫面險象環生，機車騎士各個就像身懷絕技，因應瞬息萬變的交通環境，有時還得在夾縫中求生存。根據交通部統計，2022年底全台機車總數已經高達1439萬輛，為了改善用路環境，交通部今年擴大實施補助，要機車族拿到駕照之後，先進行「道路安駕訓練」。 雖然道路安駕訓練看似立意良善，但淡江大學運輸管理學系教授張勝雄點出關鍵，認為未來還是要朝修法並嚴格執行來限制取得駕照資格，把進場門檻拉高，才是最佳解決方法。

照片看歷史／1960年林靜宜當選首屆中國小姐 掌聲伴噓聲 歸亞蕾也參賽

1960年6月5日，我國第一位中國小姐晚上10時53分，經過選拔會11位委員投票選舉結果，林靜宜小姐以最高票數當選第一屆「中國小姐」。 當11位評判委員把選拔結果，由李荊蓀登台向觀眾宣佈時：全體評判委員都起立以示鄭重。李荊蓀手執名單說：「本人現代表11位評判委員鄭重宣布中華民國49年度「中國小姐」，第五名李秀英，第四名沈斐文，第三名汪麗玲，第二名葉睦秋，第一名林靜宜。許多觀眾在聽完宣佈之後，立刻狂噓叫喊，會場一度秩序大亂，大會人員及警衛非常緊張…

磨軌終結者 自比行船人

高鐵軌道維修技師雖被外界暱稱「磨軌終結者」，但逐南北軌道而居，與家人聚少離多，他們自比更像是「行船人」，漂泊不定。其中，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦