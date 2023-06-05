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磨軌終結者 自比行船人

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

高鐵軌道維修技師雖被外界暱稱「磨軌終結者」，但逐南北軌道而居，與家人聚少離多，他們自比更像是「行船人」，漂泊不定。其中，今年五十六歲的軌道維修督導黃耀慶，早在高鐵興建之初就是鋪設鐵軌班底，是「磨軌」團隊中最資深的一員，至今已服務廿年；有趣的是，他曾遇過最新奇的軌道障礙物，竟是一條活魚。

黃耀慶說，軌道修復事涉旅運安全，特別是颱風前後、地震後，都要更嚴格檢查，「高鐵時速三百公里，我們不能有任何閃失，看到一切正常，早上回家才能安心睡覺。」黃耀慶謙稱自己只是「小螺絲」，他年年接受各式在職訓練，以及派駐到日本、德國等國取經，都讓他深感學海無涯。

黃耀慶說，巡軌其中工作是排除障礙物，他曾遇過最新奇的「異物」是一條活魚，當時他還以為自己眼花，後來團隊研判應是被鳥咬來。

另名五十歲的軌道維修組長黃啟峰，早年從事汽車維修，也做過美髮用品銷售業務，但自認「憨慢講話」萌生退意後，因緣際會得知高鐵興建初期有鋪設鐵軌職缺，同樣加入班底至今。

黃啟峰認真解說著工作流程，讓高鐵列車跑得安全順暢，也讓鋼鐵壽命延長，是團隊最重要的責任。他也提到，磨軌工作生理作息雖和一般行業大不同，但要全神貫注，執勤期間不能有一絲睡意。

至於因工作日夜顛倒，又經常住在各地員工宿舍，和家人聚少離多，黃啟峰形容自己就像「行船人」，所幸家人都能體諒；為了多陪家人，黃啟峰休假時都「一天當兩天用」。

黃耀慶則說，太太有時難免怨言，休假會設法盡量配合家庭作息，孩子如今也長大成人，一家人互相體諒，總算都走過來。但只要家人提到「我的先生、爸爸有參與，讓乘客搭車更安全」，他聽了不僅非常欣慰，也成工作動力來源。

家人 高鐵

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