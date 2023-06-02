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中小學教師怒：不該差別待遇

聯合報／ 記者趙宥寧許維寧／台北報導
行政院今天拍板軍公教人員2024年度軍公教調薪4%。另為強化延攬及留任教研人員之誘因，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給及中研院相當等級人員專業加給，均調整15%。此舉卻引發高中以下教師不滿。本報資料照片
行政院今天拍板軍公教人員2024年度軍公教調薪4%。另為強化延攬及留任教研人員之誘因，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給及中研院相當等級人員專業加給，均調整15%。此舉卻引發高中以下教師不滿。本報資料照片

行政院拍板軍公教明年調薪百分之四，並針對公立大專院校助理教授以上、中研院相當等級人員專業加給調薪百分之十五，引發中小學教師不滿。教團表示，不該獨厚特定教職，中小學教師也有學術研究費，應一視同仁，不該有差別待遇，另應調升導師加給、特教加給。另也有私中團體表示，呼籲當局應調漲學雜費額度，讓私校有餘裕加薪。

全教產理事長林碩杰表示，曾有家長團體說「導師沒有下班時間」，各級學校更要求導師，只要學生提早來教室，導師都必須在教室坐鎮，但導師加給多年來僅有三千元，特教加給至多一千八百元，行政院才剛核定調高警勤加給，不跟進調整恐有歧視之嫌。行政院應連同高中以下學術研究加給同時調高，不該有差別待遇。

全教總理事長侯俊良表示，高中以下教師也有學術研究費，政府不該獨厚特定教職的學術研究費，否則將衍生差別待遇。

教育部表示，中小學導師及特教職務加給調整部分，將視教學現場狀況依程序檢討修正。

對於公立大專院校助理教授以上教師，學術研究加給均調整百分之十五，經試算，調升後領取最高薪點正教授月薪約可增加一點一萬元，相當於加一成薪，但學界仍認為台灣教授薪資仍大輸亞洲鄰國，亦比不過產業界。

台師大研發長許瑛玿指出，國內教授薪資太低，正教授薪資僅為港大四分之一，且近年教授除教學研究，還需執行產學合作、服務，事情愈來愈繁雜，調薪後相較亞洲鄰國還有差距，但仍可激勵教授、不無小補。

雲科大校長楊能舒表示，加薪固然好，但台灣無須跟鄰國相比，在國內就先比不過產業界，「你會因為每月多領一萬一而不去ＩＣＴ產業嗎？」碩士進入ＩＣＴ產業年薪二百萬，業界吸引力直接反映在本土博士生減少、學校難找年輕教授的困境上，未來大學恐怕還是難覓合適教職人才。

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