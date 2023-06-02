中小學教師怒：不該差別待遇

行政院拍板軍公教明年調薪百分之四，並針對公立大專院校助理教授以上、中研院相當等級人員專業加給調薪百分之十五，引發中小學教師不滿。教團表示，不該獨厚特定教職，中小學教師也有學術研究費，應一視同仁，不該有差別待遇，另應調升導師加給、特教加給。另也有私中團體表示，呼籲當局應調漲學雜費額度，讓私校有餘裕加薪。

全教產理事長林碩杰表示，曾有家長團體說「導師沒有下班時間」，各級學校更要求導師，只要學生提早來教室，導師都必須在教室坐鎮，但導師加給多年來僅有三千元，特教加給至多一千八百元，行政院才剛核定調高警勤加給，不跟進調整恐有歧視之嫌。行政院應連同高中以下學術研究加給同時調高，不該有差別待遇。

全教總理事長侯俊良表示，高中以下教師也有學術研究費，政府不該獨厚特定教職的學術研究費，否則將衍生差別待遇。

教育部表示，中小學導師及特教職務加給調整部分，將視教學現場狀況依程序檢討修正。

對於公立大專院校助理教授以上教師，學術研究加給均調整百分之十五，經試算，調升後領取最高薪點正教授月薪約可增加一點一萬元，相當於加一成薪，但學界仍認為台灣教授薪資仍大輸亞洲鄰國，亦比不過產業界。

台師大研發長許瑛玿指出，國內教授薪資太低，正教授薪資僅為港大四分之一，且近年教授除教學研究，還需執行產學合作、服務，事情愈來愈繁雜，調薪後相較亞洲鄰國還有差距，但仍可激勵教授、不無小補。

雲科大校長楊能舒表示，加薪固然好，但台灣無須跟鄰國相比，在國內就先比不過產業界，「你會因為每月多領一萬一而不去ＩＣＴ產業嗎？」碩士進入ＩＣＴ產業年薪二百萬，業界吸引力直接反映在本土博士生減少、學校難找年輕教授的困境上，未來大學恐怕還是難覓合適教職人才。