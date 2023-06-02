新聞眼／陳揆身分特殊 選前軍公教調薪惹議

蔡政府執政後迄今三度替軍公教調薪，都在選舉年，要說沒有選舉政治考量，外界很難信服；教研人員研究加給大增，目的是強化攬才留才，但行政院長陳建仁未來卸任後，仍有中研院特聘研究員身分，也適用這項研究加給，勢必引發關注。

蔡政府二○一六年上台後，一共三次送出軍公教加薪大禮，分別在二○一八年調整百分之三、二○二二年調整百分之四，以及這次拍板的二○二四年百分之四，「恰巧」都在選舉年。

教團已多次批評，軍公教調薪完全沒有制度可言，每次政府宣布調薪，社會大眾總是有「要選舉了」的感覺。行政院掌握軍公教調薪的生殺大權，每次都選在選舉年調漲薪資，「政策買票」用意鮮明，也容易讓受惠的軍公教被汙名化。

行政院這次也拍板將公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給，及中研院相當等級人員專業加給都調整百分之十五。政府強化高等教育及學術機關延攬人才值得肯定，但高中以下學術研究費卻未同步調整，勢必會讓中小學教師不滿。

此外，中研院相關的專業加給也將調整百分十五，陳建仁有中研院特聘研究員身分，薪資約四十九萬，擔任閣揆後自中研院借調、留職停薪，先前就曾因此事引來在野黨批評；未來陳建仁若卸任將回到中研院，自然也能領取專業加給，雖然這項加給不是針對陳建仁，但因陳的「特殊性」，可能又會引發對陳「不避嫌」之議。