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立法院三讀通過 入出國及移民法部份條文修正案

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立法院院會今天三讀通過入出國及移民法部份條文修正案，立法院副院長蔡其昌敲槌通過。記者邱德祥／攝影
立法院院會今天三讀通過入出國及移民法部份條文修正案，立法院副院長蔡其昌敲槌通過。記者邱德祥／攝影

為吸引優秀外籍人士來台工作與僑生來台就學，並簡化行政流程，立法院今三讀「入出國及移民法」部分條文修正案，鬆綁停居留規定，增訂對台灣有特殊貢獻、高級專業人才、各專業領域得首獎者及投資移民申請人的配偶、未滿18歲子女及身障子女，可隨同申請永久居留。

此次修法除放寬外國人入國後申請外僑居留證的時間，外國人以免簽證或持停留簽證入國後，符合一定居留條件，可免先經外交部改辦簽證程序，直接向移民署申請外僑居留證。

三讀條文明定，依規定取得居留許可的外國人，應在入國後翌日起算30日內，向移民署申請外僑居留證。但申請取得工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一的有效證件，或其他已含有外僑居留證功能的證件者，可免申請外僑居留證。

同時，外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，如有嚴重侵害國際公認人權的行為者，禁止入國；並針對曾逾期停留、居留或非法工作的外國人，禁止入國期間從現行的至少1年，不超過3年，延長為至少1年，不超過7年。

為因應實務需要及強化相關申請案件管理，三讀條文增訂，若外國人有涉及危害我國利益、公共安全秩序之虞、申請內容不實、有事實足認無正當理由而未與依親對象共同居住，或有關婚姻真實性的說詞及證據不符等情形，移民署若已許可居留，可撤銷或廢止許可，並註銷其外僑居留證。

對於違反規定而被強制驅逐出國者，三讀條文明定，當事人可委任律師及通譯，在陳述意見程序或審查會進行時在場。但其在場有危害國家安全之虞，或其行為不當足以影響現場秩序或程序進行，移民署可限制或禁止之。

此外，三讀條文也賦予合法居留的外國人，可從事請願及合法集會遊行。

在罰則方面，三讀條文明定，任何人若使無戶籍國民或外國人在我國從事與許可停留、居留原因不符的活動，可處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並可按次處罰。在台無戶籍國民或外國人逾期停留或居留，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

意圖使逾期停留或居留的無戶籍國民或外國人從事不法活動而容留、藏匿或隱蔽者，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

不過，上述行為若有特殊事由經主管機關核定，可減輕或免除處罰。至於特殊事由的認定及減免標準，由移民署定之。

立法院院會今天三讀通過入出國及移民法部份條文修正案，立委拿著看板合影。記者邱德祥／攝影
立法院院會今天三讀通過入出國及移民法部份條文修正案，立委拿著看板合影。記者邱德祥／攝影

移民署 簽證 戶籍

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