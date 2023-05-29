疫情過後 不健康餘命恐奔向「9」年 增加照顧負擔

不健康餘命過去十年皆落在八年左右，二○二一年縮短至七點五六年，不健康餘命年歲下降，背後卻是疫情威脅脆弱族群性命帶出的成績。專家指出，政府不斷強調「個人健康行為」，若無疫情等變動因素，不健康餘命難以回春，顯示政 過去延長健康餘命的措施有限，應朝整體環境著手。

全球皆面臨高齡化議題，不健康餘命則是高齡社會的「最大風暴」，失能、臥床不僅帶給家庭負擔，國家長照資源挹注也將受到衝擊。前衛生署長楊志良表示，政府再不祭出作為，疫情後不健康餘命可能一路飆升，甚至拉長到九年，現行太過於注重個人「生理上」的健康行為，更多是心理疾病而導致的失能。

台大公衛教授詹長權表示，每周運動三天、每次卅分鐘、心跳一百三等健康推廣，已到極限，會遵循的人就會遵循，但造成失能臥床的案例，部分是意外引起，交通環境應該要對應死因「大規模調整」；慢性病也是失能重要原因，如三高，政府不只要提升民眾健康飲食識能，更建議串連餐飲業者，要求減鈉、減糖。

關渡醫院院長陳亮恭表示，不健康餘命縮短是多年來首見，衛福部分析不健康餘命縮短與肺炎感染及其死亡率顯著下降有關，顯示感染性疾病仍可透過健康行為改變，看見結果，若能有持續大規模的健康行為改善，即使台灣將邁入超高齡化社會，不健康餘命仍有機會可以持續縮短。