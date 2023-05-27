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公視法修正案三讀／學者：公視應強化公共性

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導

公共電視法修正案昨天三讀通過，國立台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚提醒，未來提名的董監事審查委員、董監事人選要注重專業性，且要找到公視定位。文化大學廣告系系主任鈕則勳認為，要著重在「公共性」，讓公視成為媒體的良心指標，而不是意味著讓執政黨多一個「大內宣」的管道。

賴祥蔚指出，公視不能因降低門檻就提出黨派色彩較強的人，過去雖受限九億元上限，但文化部每年都有編特別預算，事實上限制沒有那麼大。

鈕則勳表示，外界普遍認為公視有「綠化」傾向，執政黨應有高度與企圖心，不能當成「多了一個電視台」或「宣傳管道」。若為了運作而運作，就矮化了公視，也違背公視成立初衷，應強化公視的管理跟經營，讓更專業的人進到董事會，強化公共性。

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