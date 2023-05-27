公視法修正案三讀 打開政府補助天花板

立法院昨天三讀通過修正「公共電視法」，將董事人數由十七至廿一人，下修為十一至十五人；董監事選任同意門檻，自四分之三降低至三分之二，解決過去董事會延宕九百多天的難產情況；另外，政府每年補助九億元經費的捐贈天花板，在這次也一併解除，未來公視可望獲得更多經費挹注。

「公共電視法」自一九九七年公布後歷經四次修正，距上一次修法至今，已超過十三年未修，部分條文現已不符合運作所需，各界屢屢建議修法，以健全公廣集團經營環境。

這次修法解開九億經費緊箍咒，讓公視可望獲得更多經費挹注。公視基金會自一九九八年受政府捐贈十二億元後，就逐年遞減，至二○○一年捐贈經費固定為每年九億元，迄今未行調整。這次修法後，公視基金會的經費由政府依法編列預算捐贈；除前項捐贈外，政府應依公視基金會業務運作需求及年度工作計畫、中長程計畫，每年檢討調整編列預算辦理。

過去公視董事會曾有延宕九百多天的難產情況，參考日本、英國等公共媒體發展較成熟國家，董事會成員均未超過十五人，「財團法人法」也規範，政府捐助之財團法人董事會由七至十五人組成；為使董事會運作更有效能，公視法修正將董事人數下修為十一至十五人，其中一人為員工代表董事，由公視基金會企業工會推派後，報請主管機關送請行政院院長聘任之；另設監察人會議，置監察人三人至五人。

公視董監事由立法院推舉人選組成的審查委員會選任，不過先前的四分之三同意門檻，造成只要有四分之一委員反對就無法通過、少數否決多數的問題。這次修法一舉將董監事選任同意門檻下修至三分之二。

新修正條文明定，行政院提名時，任一性別董事、監察人人數應占提名之董事、監察人總數三分之一以上。選任董事顧及族群的代表性，考量教育、藝文、學術、傳播及其他專業代表的均衡。董事屬同一政黨的人數不得逾董事總額四分之一；監察人屬同一政黨之人數不得逾監察人總額三分之一；董事、監察人於任期中不得參與政黨活動。