世界新聞媒體年會 國際媒體領袖將談AI衝擊

對即將步入職場的學生而言，六月底登場的世界新聞媒體年會將有機會和國際AI科技專家、媒體領袖和科技政策制定者等重磅講者面對面交流，有助提前掌握未來職場趨勢。

世界新聞媒體年會將於六月廿八日至卅日台北南港展覽館二館登場，超過六百位媒體領袖都將來台參與，一同探討AI科技創新、地緣政治挑戰等關鍵主題。此次年會為首度在台舉辦，大專院校相關科系學生享有報名優惠，即日起開放報名。

年會邀請已將AI科技融入新聞編輯室轉型的國際級媒體講者，包含ＢＢＣ技術預測部門負責人Laura Ellis、丹麥新創媒體Zetland執行長Tav Klitgaard、瑞典Schibsted集團IN/LAB負責人Agnes Stenbom、比利時媒體集團Mediahuis改革總監Ezra Eeman、法國《巴黎人報》董事長暨執行長Pierre Louette等五位領袖共同討論生成式AI對新聞媒體的衝擊和影響。

此外，年會也邀請到香港Web3.0公司「Terminal 3」創辦人暨執行長劉可瑞、日本《讀賣新聞》執行董事暨總編輯前木理一郎等人，探討AI和Web3.0將如何塑造未來的新聞內容產業，提升新聞媒體效率與品質。

本次年會大專院校相關系所師生、台灣新聞傳媒從業人士都享限定優惠價格：參加會議兩百五十歐元、參加會議及晚宴五百歐元。一般民眾票價為世界新聞出版協會（WAN-IFRA）會員一千兩百九十歐元、非會員一千九百九十歐元及陪同人員一百歐元。

世界新聞媒體年會由世界新聞出版協會與聯合報系共同主辦。聯合報系數十年來積極參與國際新聞組織，爭取該年會在台舉辦機會，歡迎對AI科技充滿好奇的師生，抑或是熱愛、從事新聞媒體產業的夥伴，共同參與年會，探討AI世代的新聞媒體創新與轉型未來趨勢。