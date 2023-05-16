買書接統戰電話？數位部今赴誠品調查

5月10日，三軍總醫院神經內科顏尚易醫師於臉書貼出影片，經報導為52歲張姓家屬請求醫師為臥床母親開立巴氏量表而發生口角。聳動的畫面總能引起觀眾的眼球，激起醫護對長期廉價健保血汗剝削下的憤怒出口，論壇上則出現各種「告死這人渣、讓他終生不准用健保」等情緒字眼，甚至興起繼續加重醫療暴力罰則的論點。看似反應熱烈，實則對醫病環境無任何幫助。我想從微觀到綜觀論，重新敘述我看到了什麼。

2023-05-15 16:17