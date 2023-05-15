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世界新聞媒體年會6月底登場 超過600位媒體領袖將齊聚台北

聯合報／ 記者林雨荷／台北即時報導
2023世界新聞媒體年會6月底在台北登場，將有超過600位來自全球80多國的媒體領袖來台與會，共同探討媒體未來發展，以及從各國媒體視角，關注兩岸議題與地緣政治。圖為去年在西班牙舉辦的2022世界新聞媒體年會。圖／WAN-IFRA提供
2023世界新聞媒體年會6月底在台北登場，將有超過600位來自全球80多國的媒體領袖來台與會，共同探討媒體未來發展，以及從各國媒體視角，關注兩岸議題與地緣政治。圖為去年在西班牙舉辦的2022世界新聞媒體年會。圖／WAN-IFRA提供

世界級媒體盛會、第74屆世界新聞媒體年會，將於今年6月28日至30日在台北南港展覽館二館登場。此次年會由世界新聞出版協會（WAN-IFRA）與聯合報系共同主辦，是睽違十年重返亞洲、更是首度在台灣舉辦，將有超過600位來自全球80多國的媒體領袖來台與會，共同探討媒體未來發展，以及從各國媒體視角，關注兩岸議題與地緣政治。

為期3天的議程將有超過15場論壇，以及來自全球80多國的媒體高層和重量級國際講者，包括現任紐約時報總編輯、澳洲新聞集團執行總裁、讀賣新聞執行董事暨總編輯、日本經濟新聞常務董事、加拿大地球郵報總編輯、諾貝爾和平獎得主Maria A. Ressa、墨西哥新聞集團總編輯、印度時報執行總裁、美國麥克拉契集團總編輯等，將聚焦於AI科技創新、編輯室轉型和地緣政治挑戰等全球熱議話題。

其中紐時總編輯Joseph Kahn是任內首度來台，將在論壇上分享他接任總編首年面臨的挑戰與變化、如何帶領紐時推動數位轉型和拓展全球新聞，以及未來發展策略；兩岸情勢變化是全球媒體近年關注焦點，金融時報亞洲編輯Robin Harding將和與會講者一起討論台灣及鄰國的地緣政治挑戰，探討亞太局勢將如何牽動全球政治與經濟。

世界新聞出版協會總部位於德國法蘭克福，自1948年成立以來，致力於捍衛新聞自由，支援世界各地媒體的發展，促進成員組織間合作。會員來自120多個國家的新聞主管人員、3000多家公司，具有超過1萬5000種出版物及1萬8000個新聞網站，是目前最具影響力及最多會員數的國際新聞媒體組織。紐約時報、華爾街日報、彭博、衛報、金融時報、朝日新聞、法國世界報、Google、Facebook等全球知名媒體及科技公司都是會員。

世界新聞媒體年會原定2021年在台北舉行，因新冠肺炎疫情影響延至今年，聯合報系數十年來積極參與國際新聞組織，爭取到在台舉辦機會。經歷三年疫情，此次年會將讓全球國際媒體共同感受台灣的自由、民主與熱情，也是行銷台灣、讓台灣在國際媒體發聲的絕佳機會。歡迎各界人士、新聞傳媒從業人員、各大專院校相關系所師生參與。

完整講者名單、活動詳情及報名資訊可上官方網站查詢：https://wnmc2023.udn.com/

國際新聞 世界新聞媒體年會

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