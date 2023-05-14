世衛大會將登場 台美敲定雙邊會優先對談

第76屆世界衛生大會（WHA）將於5月下旬舉辦，衛福部國際合作組技監劉麗玲今天告訴中央社記者，與美國敲定雙邊會優先對談，將針對醫衛合作備忘錄討論細項，如數位健康等議題。

今年的世界衛生大會將於5月21日至30日假日內瓦召開實體會議。台灣曾於2009年至2016年以觀察員身分參與WHA，但自2017年起，世界衛生組織（WHO）便以政治因素為由不再邀請台灣。

繼七大工業國集團（G7）外長會議4月落幕時，聯合聲明挺台參與世界衛生大會（WHA）等。衛福部長薛瑞元曾表示，今年希望可以盡量將交流對象擴展到比較中立的國家，比如穆斯林國家，「我們需要更多朋友」，拓展交友圈，台灣才更有機會在WHO得到更多支持。

許多國家也為台灣發聲，力挺台灣參與今年WHA，如日本自民黨青年局長鈴木憲和眾議員訪團時，鈴木憲和說，5月WHO召開年會，日本全力支持台灣以觀察員身分參與WHA，強調台灣及台灣人是日本真誠的朋友。

美國國務卿布林肯9日發布聲明，力促世界衛生組織邀請台灣以觀察員身分與會；捷克參議院10日通過決議案支持WHO等國際組織，此為捷克參議院2021年以來，第3度在世衛大會召開前夕通過友台決議。

參與愛爾蘭執政聯盟的「統一黨」青年黨團（Young Fine Gael，YFG）12日發布聲明，呼籲愛爾蘭政府支持WHO事務、取得WHA觀察員資格；德國國會同天通過決議，要求德國聯邦政府繼續推動台灣以觀察員身分參與WHA及WHO其他委員會與活動。

今年薛瑞元將親自帶團前往，團員除了健保署署長石崇良，疾管署由副署長羅一鈞代表參加，羅一鈞過去也曾隨團，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍會是熱門議題，所以薛瑞元決定讓較有經驗的羅一鈞隨同前往。