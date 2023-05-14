聯合報一周大事 8/07~5/13

1960年5月13日，西班牙軍事訪華團一行6人，由西國最高參謀部參謀長陸軍上將慕義師（Manus Grandes）率領，乘日航飛機經東京於下午2時25分飛抵台北，將在台灣訪問9天。慕義師在機場記者會上說，他這次來華訪問是奉西班牙元首佛朗哥（Francisco Franco）之命，來與中華民國討論兩國軍事合作。

2023-05-13 09:00