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聯合報一周大事 8/07~5/13
國內
10日：興富發建設台中一處建築工地拆卸頂樓大型吊臂不慎，吊臂墜落到台中捷運綠線軌道上，造成一死十傷。
10日：台北高等行政法院判決撤銷ＮＣＣ對中天新聞台的原處分，可上訴。
12日：立法院三讀通過「文化創意產業發展法」修正案，增列打擊黃牛條款，明定藝文表演票券加價轉售，按票券張數，處票面金額或定價十倍到五十倍罰鍰。
國外
7日：日本首相岸田文雄出訪南韓，在首爾和南韓總統尹錫悅會談。
9日：美國前總統川普遭專欄作家卡洛爾指控性侵、誹謗案，紐約聯邦陪審團判決川普須賠償卡洛爾五百萬美元（約台幣一點五億元）。
10日：白宮國家安全顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在維也納接連兩天會談，話題觸及美中關係、全球與區域安全、俄烏戰爭和兩岸。
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